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"التجارة" تقف على 3700 هايبر ماركت بكل مناطق المملكة وتؤكد وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية

كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها الميدانية على المحال التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية، حيث أسفرت نتائج الجولات عن الوقوف على 3,723 هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج الجولات الرقابية وجود وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها وتوافر مخزون كافٍ واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع.

كما نفذت الفرق الرقابية للوزارة 764 زيارة للمنشآت التجارية بمحافظة القطيف وذلك خلال الفترة من 7 إلى 14 مارس 2019 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات "التجارة" مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية (الهايبر ماركت)، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

وتعمل الوزارة على رصد ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون الكافي من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ومقارنة الأسعار المعروضة والتواصل المباشر مع الموردين لضمان وفرة المعروض في الأسواق وخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وتؤكد "التجارة" استمرارية قيام فرقها الرقابية بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بكل مناطق المملكة وضبط حالات الغش وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا للأنظمة التجارية.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد

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"التجارة" تقف على 3700 هايبر ماركت بكل مناطق المملكة وتؤكد وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية
سبق

كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها الميدانية على المحال التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية، حيث أسفرت نتائج الجولات عن الوقوف على 3,723 هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج الجولات الرقابية وجود وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها وتوافر مخزون كافٍ واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع.

كما نفذت الفرق الرقابية للوزارة 764 زيارة للمنشآت التجارية بمحافظة القطيف وذلك خلال الفترة من 7 إلى 14 مارس 2019 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات "التجارة" مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية (الهايبر ماركت)، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

وتعمل الوزارة على رصد ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون الكافي من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ومقارنة الأسعار المعروضة والتواصل المباشر مع الموردين لضمان وفرة المعروض في الأسواق وخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وتؤكد "التجارة" استمرارية قيام فرقها الرقابية بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بكل مناطق المملكة وضبط حالات الغش وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا للأنظمة التجارية.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
11:20 PM

"التجارة" تقف على 3700 هايبر ماركت بكل مناطق المملكة وتؤكد وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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2,586

كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها الميدانية على المحال التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية، حيث أسفرت نتائج الجولات عن الوقوف على 3,723 هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج الجولات الرقابية وجود وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها وتوافر مخزون كافٍ واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع.

كما نفذت الفرق الرقابية للوزارة 764 زيارة للمنشآت التجارية بمحافظة القطيف وذلك خلال الفترة من 7 إلى 14 مارس 2019 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات "التجارة" مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية (الهايبر ماركت)، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

وتعمل الوزارة على رصد ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون الكافي من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ومقارنة الأسعار المعروضة والتواصل المباشر مع الموردين لضمان وفرة المعروض في الأسواق وخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وتؤكد "التجارة" استمرارية قيام فرقها الرقابية بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بكل مناطق المملكة وضبط حالات الغش وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا للأنظمة التجارية.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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