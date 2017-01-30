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بالفيديو.. خلاف عائلي ينتهي بقفزة لطفل من الطابق الثاني

خرجت الأم للتسوق فحدثت الواقعة

يقول الخبر إن الأب السويسري انتهز فرصة خروج الأم للتسوق وسأل طفليه إن كانا يريدان القفز من نافذة الطابق الثاني على الجليد المتراكم خارج شاليه الأسرة؟ وهو ما لاقى ترحيب الصغيرين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: ففي يوم 16 يناير الجاري أراد المصور السويسري دومينيك أورث، أن يمنح طفليه نورا، 6 سنوات، وآرون، 4 سنوات؛ فرصة القفز من نافذة الطابق الثاني على ارتفاع أربعة أمتار، ويقوم بالتقاط الصور والفيديوهات لهما، خاصة مع تراكم الجليد خارج الشاليه الذي تقضي فيه الأسرة عطلاتها في منطقة فلمز، شرقي سويسرا.

كانت الأم ترفض الفكرة وترى أنه يجب الاكتفاء بقفزهم من نافذة الطابق الأول، خاصة بالنسبة لآرون، لصغر سنه، لكن عندما ذهبت الأم للتسوق مصطحبة الرضيع تريستان الذي يبلغ عامًا واحدًا، رأى آروث أن اللحظة مواتية، فطلب من نورا وآرون الاستعداد للقفز.

كان الأب يعلم أن الأرض العشبية وبودرة الجليد المتراكم كافية لحماية الطفلين، وضع الكاميرا بالخارج في مكان مناسب لالتقاط المشهد، قفزت نورا أولًا من أجل تشجيع أخيها الصغير، ثم جاءت قفزة آرون التي حصدت الإعجاب عند بثها على مواقع التواصل.

ويقول الأب إنه فوجئ عندما اكتشف أن مقطع الفيديو الخاص بآرون قد انتشر بسرعة مع تسجيل 866 ألف إعجاب.

ويعلق أورث مندهشًا: "قفزت نورا بشجاعة، لكن آرون أوصل القفزة إلى القمة بثقته بنفسه وهدوئه وأسلوبه الرائع في القفز"، ويضيف الأب: "بصراحة، كنت مندهشًا تمامًا لأنهما قاما بهذا الوثب العالي".

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بالفيديو.. خلاف عائلي ينتهي بقفزة لطفل من الطابق الثاني
سبق

يقول الخبر إن الأب السويسري انتهز فرصة خروج الأم للتسوق وسأل طفليه إن كانا يريدان القفز من نافذة الطابق الثاني على الجليد المتراكم خارج شاليه الأسرة؟ وهو ما لاقى ترحيب الصغيرين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: ففي يوم 16 يناير الجاري أراد المصور السويسري دومينيك أورث، أن يمنح طفليه نورا، 6 سنوات، وآرون، 4 سنوات؛ فرصة القفز من نافذة الطابق الثاني على ارتفاع أربعة أمتار، ويقوم بالتقاط الصور والفيديوهات لهما، خاصة مع تراكم الجليد خارج الشاليه الذي تقضي فيه الأسرة عطلاتها في منطقة فلمز، شرقي سويسرا.

كانت الأم ترفض الفكرة وترى أنه يجب الاكتفاء بقفزهم من نافذة الطابق الأول، خاصة بالنسبة لآرون، لصغر سنه، لكن عندما ذهبت الأم للتسوق مصطحبة الرضيع تريستان الذي يبلغ عامًا واحدًا، رأى آروث أن اللحظة مواتية، فطلب من نورا وآرون الاستعداد للقفز.

كان الأب يعلم أن الأرض العشبية وبودرة الجليد المتراكم كافية لحماية الطفلين، وضع الكاميرا بالخارج في مكان مناسب لالتقاط المشهد، قفزت نورا أولًا من أجل تشجيع أخيها الصغير، ثم جاءت قفزة آرون التي حصدت الإعجاب عند بثها على مواقع التواصل.

ويقول الأب إنه فوجئ عندما اكتشف أن مقطع الفيديو الخاص بآرون قد انتشر بسرعة مع تسجيل 866 ألف إعجاب.

ويعلق أورث مندهشًا: "قفزت نورا بشجاعة، لكن آرون أوصل القفزة إلى القمة بثقته بنفسه وهدوئه وأسلوبه الرائع في القفز"، ويضيف الأب: "بصراحة، كنت مندهشًا تمامًا لأنهما قاما بهذا الوثب العالي".

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
01:30 PM

بالفيديو.. خلاف عائلي ينتهي بقفزة لطفل من الطابق الثاني

خرجت الأم للتسوق فحدثت الواقعة

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
12,692

يقول الخبر إن الأب السويسري انتهز فرصة خروج الأم للتسوق وسأل طفليه إن كانا يريدان القفز من نافذة الطابق الثاني على الجليد المتراكم خارج شاليه الأسرة؟ وهو ما لاقى ترحيب الصغيرين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: ففي يوم 16 يناير الجاري أراد المصور السويسري دومينيك أورث، أن يمنح طفليه نورا، 6 سنوات، وآرون، 4 سنوات؛ فرصة القفز من نافذة الطابق الثاني على ارتفاع أربعة أمتار، ويقوم بالتقاط الصور والفيديوهات لهما، خاصة مع تراكم الجليد خارج الشاليه الذي تقضي فيه الأسرة عطلاتها في منطقة فلمز، شرقي سويسرا.

كانت الأم ترفض الفكرة وترى أنه يجب الاكتفاء بقفزهم من نافذة الطابق الأول، خاصة بالنسبة لآرون، لصغر سنه، لكن عندما ذهبت الأم للتسوق مصطحبة الرضيع تريستان الذي يبلغ عامًا واحدًا، رأى آروث أن اللحظة مواتية، فطلب من نورا وآرون الاستعداد للقفز.

كان الأب يعلم أن الأرض العشبية وبودرة الجليد المتراكم كافية لحماية الطفلين، وضع الكاميرا بالخارج في مكان مناسب لالتقاط المشهد، قفزت نورا أولًا من أجل تشجيع أخيها الصغير، ثم جاءت قفزة آرون التي حصدت الإعجاب عند بثها على مواقع التواصل.

ويقول الأب إنه فوجئ عندما اكتشف أن مقطع الفيديو الخاص بآرون قد انتشر بسرعة مع تسجيل 866 ألف إعجاب.

ويعلق أورث مندهشًا: "قفزت نورا بشجاعة، لكن آرون أوصل القفزة إلى القمة بثقته بنفسه وهدوئه وأسلوبه الرائع في القفز"، ويضيف الأب: "بصراحة، كنت مندهشًا تمامًا لأنهما قاما بهذا الوثب العالي".

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