"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية بعدة محافظات حتى 7 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل محافظات: (البدع، والوجه، وأملج، وضباء، وحقل).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.