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تعرّف على الشروط الـ6 للانضمام لأكاديمية "هدف" للقيادة

تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن ستة شروط للالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة، هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية؛ مشيرًا إلى أن بإمكان الراغبين الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها؛ من خلال زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة للأكاديمية على الرابط: https://hrdfacademy.sa

وتهدف أكاديمية هدف للقيادة، إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة؛ دعمًا للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية، وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًّا؛ حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ونحو مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج؛ بينما في المرحلة الثانية يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم؛ في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4- 6 أسابيع؛ لتطبيق ما تعلمه في البرنامج؛ فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على الشروط الـ6 للانضمام لأكاديمية "هدف" للقيادة
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن ستة شروط للالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة، هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية؛ مشيرًا إلى أن بإمكان الراغبين الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها؛ من خلال زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة للأكاديمية على الرابط: https://hrdfacademy.sa

وتهدف أكاديمية هدف للقيادة، إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة؛ دعمًا للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية، وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًّا؛ حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ونحو مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج؛ بينما في المرحلة الثانية يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم؛ في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4- 6 أسابيع؛ لتطبيق ما تعلمه في البرنامج؛ فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
10:17 AM

تعرّف على الشروط الـ6 للانضمام لأكاديمية "هدف" للقيادة

تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن ستة شروط للالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة، هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية؛ مشيرًا إلى أن بإمكان الراغبين الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها؛ من خلال زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة للأكاديمية على الرابط: https://hrdfacademy.sa

وتهدف أكاديمية هدف للقيادة، إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة؛ دعمًا للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية، وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًّا؛ حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ونحو مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج؛ بينما في المرحلة الثانية يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم؛ في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4- 6 أسابيع؛ لتطبيق ما تعلمه في البرنامج؛ فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

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