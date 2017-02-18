احذروا هذا النبض في القلب يهدّد حياة الإنسان.. أخصائي باطنة روسي يوضّح

أعلن أخصائي الأمراض الباطنية الروسي الدكتور ميخائيل كوبريانوف؛ أنه يجب إجراء تخطيط للقلب إذا كانت نبضاته تصل إلى 100 نبضة وأكثر في الدقيقة.

الطبيب أشار إلى أن نبضات القلب التي تتجاوز 100 نبضة في الدقيقة دون وجود عوامل إثارة، قد تشكل خطورة على الصحة.

"كوبريانوف"، قال يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد سبب تسارع نبضات القلب، بما في ذلك إجراء تخطيط للقلب، كما يجب إجراء مراقبة يومية لعمل القلب وفق طريقة هولتر.

وأشار، إلى أنه في حال أُغمي على الشخص عند تسارع نبضات القلب أو تظهر عنده حالة ما قبل الإغماء، يجب نقله إلى المستشفى، كما قد يشعر المريض بفقدان الرؤية تماماً وضعف عام ودوران وعرق بارد.

وأكّد يجب استدعاء سيارة الإسعاف الفوري، لأنه في مثل هذه الحالات يلاحظ الأطباء انخفاض ضغط الدم الانقباضي إلى دون 100 ملم عمود زئبق.

ونصح الطبيب لتجنب مثل هذه الحالة، بعدم تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، وتحسين نوعية النوم، والعمل على التخلص من الوزن الزائد.