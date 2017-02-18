النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1376 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2596 خلال الـ 24 ساعة الماضية

احذروا هذا النبض في القلب يهدّد حياة الإنسان.. أخصائي باطنة روسي يوضّح

أعلن أخصائي الأمراض الباطنية الروسي الدكتور ميخائيل كوبريانوف؛ أنه يجب إجراء تخطيط للقلب إذا كانت نبضاته تصل إلى 100 نبضة وأكثر في الدقيقة.

الطبيب أشار إلى أن نبضات القلب التي تتجاوز 100 نبضة في الدقيقة دون وجود عوامل إثارة، قد تشكل خطورة على الصحة.

"كوبريانوف"، قال يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد سبب تسارع نبضات القلب، بما في ذلك إجراء تخطيط للقلب، كما يجب إجراء مراقبة يومية لعمل القلب وفق طريقة هولتر.

وأشار، إلى أنه في حال أُغمي على الشخص عند تسارع نبضات القلب أو تظهر عنده حالة ما قبل الإغماء، يجب نقله إلى المستشفى، كما قد يشعر المريض بفقدان الرؤية تماماً وضعف عام ودوران وعرق بارد.

وأكّد يجب استدعاء سيارة الإسعاف الفوري، لأنه في مثل هذه الحالات يلاحظ الأطباء انخفاض ضغط الدم الانقباضي إلى دون 100 ملم عمود زئبق.

ونصح الطبيب لتجنب مثل هذه الحالة، بعدم تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، وتحسين نوعية النوم، والعمل على التخلص من الوزن الزائد.

الرئيسية/ محطات

اعلان
احذروا هذا النبض في القلب يهدّد حياة الإنسان.. أخصائي باطنة روسي يوضّح
سبق

أعلن أخصائي الأمراض الباطنية الروسي الدكتور ميخائيل كوبريانوف؛ أنه يجب إجراء تخطيط للقلب إذا كانت نبضاته تصل إلى 100 نبضة وأكثر في الدقيقة.

الطبيب أشار إلى أن نبضات القلب التي تتجاوز 100 نبضة في الدقيقة دون وجود عوامل إثارة، قد تشكل خطورة على الصحة.

"كوبريانوف"، قال يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد سبب تسارع نبضات القلب، بما في ذلك إجراء تخطيط للقلب، كما يجب إجراء مراقبة يومية لعمل القلب وفق طريقة هولتر.

وأشار، إلى أنه في حال أُغمي على الشخص عند تسارع نبضات القلب أو تظهر عنده حالة ما قبل الإغماء، يجب نقله إلى المستشفى، كما قد يشعر المريض بفقدان الرؤية تماماً وضعف عام ودوران وعرق بارد.

وأكّد يجب استدعاء سيارة الإسعاف الفوري، لأنه في مثل هذه الحالات يلاحظ الأطباء انخفاض ضغط الدم الانقباضي إلى دون 100 ملم عمود زئبق.

ونصح الطبيب لتجنب مثل هذه الحالة، بعدم تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، وتحسين نوعية النوم، والعمل على التخلص من الوزن الزائد.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
01:12 PM

احذروا هذا النبض في القلب يهدّد حياة الإنسان.. أخصائي باطنة روسي يوضّح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
4,720

أعلن أخصائي الأمراض الباطنية الروسي الدكتور ميخائيل كوبريانوف؛ أنه يجب إجراء تخطيط للقلب إذا كانت نبضاته تصل إلى 100 نبضة وأكثر في الدقيقة.

الطبيب أشار إلى أن نبضات القلب التي تتجاوز 100 نبضة في الدقيقة دون وجود عوامل إثارة، قد تشكل خطورة على الصحة.

"كوبريانوف"، قال يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد سبب تسارع نبضات القلب، بما في ذلك إجراء تخطيط للقلب، كما يجب إجراء مراقبة يومية لعمل القلب وفق طريقة هولتر.

وأشار، إلى أنه في حال أُغمي على الشخص عند تسارع نبضات القلب أو تظهر عنده حالة ما قبل الإغماء، يجب نقله إلى المستشفى، كما قد يشعر المريض بفقدان الرؤية تماماً وضعف عام ودوران وعرق بارد.

وأكّد يجب استدعاء سيارة الإسعاف الفوري، لأنه في مثل هذه الحالات يلاحظ الأطباء انخفاض ضغط الدم الانقباضي إلى دون 100 ملم عمود زئبق.

ونصح الطبيب لتجنب مثل هذه الحالة، بعدم تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، وتحسين نوعية النوم، والعمل على التخلص من الوزن الزائد.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,542
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,196
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة