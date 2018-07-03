قراءة في "مؤشرات الحسابات القومية" يقدّمها "الجبير".. هل السعودية على المسار الصحيح؟

نصح بمزيد من الاستثمارات بالشركات الصناعية العملاقة وأن يكون للبنوك دور رائد في التمويل

أكد المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير أن مؤشرات الحسابات القومية تشير إلى النمو السنوي للناتج المحلي السعودي، وهو دليل على حسن أداء القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دورها للنمو الاقتصادي السعودي غير النفطي، والسعي إلى الاعتماد على التنوع الاقتصادي.

وبيّن "الجبير" أن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الاقتصادي 2020 اللذين يقودهما ولي العهد يسيران في المسار الصحيح.

وقال "الجبير": الملاحظ أن مؤشرات الحسابات القومية لهيئة الإحصاءات العامة تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي لموارد النفط بنسبة 6.% بمبلغ 273.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018م مقارنة بمبلغ 271.6 مليار ريال للربع الأول للعام الماضي 2017م، وهناك ارتفاع للناتج المحلي غير النفطي بنسبة 1.6% في الربع الأول 2018م مقارنة بالعام 2017م.

تخطيط للإنفاق

وأضاف: تشير مؤشرات الحسابات القومية أيضاً إلى أن هناك انكماشاً اقتصادياً في قطاع الجملة، والتجزئة والمطاعم، والفنادق بنسبة 0.5% مما يشير إلى ارتفاع مستوى وعي المواطن، ووعي أسرته ووعي المجتمع السعودي، ومعرفة ترشيدهم للإنفاق الأسري، والاستهلاك غير الضروري، والسعي إلى التخطيط الأمثل للإنفاق الأسري وفق دخلهم الشهري والسنوي.

في المسار الصحيح

وأضاف "الجبير" أن المؤشرات تشير إلى النمو السنوي للناتج المحلي السعودي، وهو دليل على حسن أداء القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دورها للنمو الاقتصادي السعودي غير النفطي، والسعي إلى الاعتماد على التنوع الاقتصادي، فنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يعد مؤشراً مهماً لمعرفة اتجاهات تحسن قطاع الصناعة، والخدمات الأخرى، والصناعة أيضاً تعد من أولويات النمو الاقتصادي لأي دولة.

وتابع: إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.2% في الربع الأول من عام 2018م ليصل إلى 647.8 مليار ريال مقارنة بـ640.4 مليار ريال للعام 2017م دليل على أن الرؤية السعودية 2030م، والتحول الاقتصادي 2020م، يسيران بكل اقتدار في المسار الصحيح.

نمو اقتصادي

وقال "الجبير": إن الاقتصاد السعودي يسير وينمو ويتقدم بكل دقة ووضوح وشفافية؛ لخروجه من الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط، والإصلاحات الهيكلية التي جرت من خلال التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي تسعى إلى إيجاد موارد اقتصادية سعودية غير نفطية، وعدم الاعتماد على النفط، وخصخصة القطاع العام، وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة، والسياحة والترفيه، والاعتماد على الموارد البشرية الوطنية المؤهلة.

وتابع: "كما أن الهيكلة الاقتصادية الجديدة لإيجاد موارد اقتصادية أخرى غير نفطية قد يكون لها أثر كبير، وسيتحقق أثرها في الأعوام القادمة، فاعتماد المملكة على الخصخصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنح التراخيص لعدد كبير من الشركات للاستثمار الأجنبي في المملكة، والذي قد يزيد على 120 رخصة خلال الربع الأول من هذا العام قد يكون له الأثر الكبير في نمو الاقتصاد السعودي، حيث بلغ عدد الدول التي تتعامل معها المملكة تجارياً واقتصادياً أكثر من 180 دولة.

دعم برامج الخصخصة

وقال "الجبير": يفترض دعم برامج ومبادرات الخصخصة، وجذب الاستثمارات الأجنية، ودعم قطاع التصنيع، والسياحة والترفيه، والخدمات الأخرى، وأيضاً دعم القطاع الخاص؛ للقيام بدوره الاقتصادي، ومنحه كل التسهيلات لتعزيز أدائه في الاقتصاد الوطني، وتنمية أنشطته، وخاصة الصناعية؛ لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين نمو الناتج المحلي، ومنع الاقتصاد السعودي من العودة للانكماش مرة أخرى.

وتابع: وخلال الأشهر القادمة نتوقع أن يرتفع إنتاج النفط إذا اتفق المنتجون في منظمة "أوبك" وخارجها على زيادة الإنتاج، بحيث يكون نصيب المملكة كبيراً؛ لأنها أكبر دولة مصدر للنفط في العالم، والذي سوف يحسّن من الناتج المحلي، وأيضاً نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي، ويحسّن الاقتصاد السعودي، ويحقق نمواً قوياً للاستثمار في القطاع الخاص، ويوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين تسهم في خفض نسبة البطالة.

الشفافية عنوان المرحلة

وتابع "الجبير": إننا نأمل بأن يتم تحريك الاقتصاد بمزيد من الاستثمارات في الشركات الصناعية العملاقة، والارتقاء بآليات الاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير آلياته؛ بحيث لا تكون البيروقراطية عائقاً له، أو التصحيح سلبياً على حساب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة والعملاقة، وأن يكون للقطاع الخاص نصيبه وللبنوك دور رائد في تمويل المشروعات، وأن تكون الشفافية والوضوح، والرقابة والمحاسبة عنوان مرحلة جديدة لنمو اقتصادنا السعودي في ظل توجيهات قائد مسيرتنا ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.