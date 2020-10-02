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"الصحة": تسجيل 481 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 602 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 4785 إصابة بكورونا و67 وفاة جديدة

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 372259 حالة

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 372259 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9298، فيما تم تسجيل 3922 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 299804 حالات، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 63157 إصابة؛ منهم 562 حالة في العناية المركزة.

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العراق يسجل 4785 إصابة بكورونا و67 وفاة جديدة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 372259 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9298، فيما تم تسجيل 3922 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 299804 حالات، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 63157 إصابة؛ منهم 562 حالة في العناية المركزة.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
07:01 PM

العراق يسجل 4785 إصابة بكورونا و67 وفاة جديدة

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 372259 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 372259 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9298، فيما تم تسجيل 3922 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 299804 حالات، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 63157 إصابة؛ منهم 562 حالة في العناية المركزة.

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