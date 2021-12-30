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صور الأقمار الاصطناعية ترصد سحبًا ممطرة على الرياض.. والحصيني: أبشروا

توقعات بهطولات متفرقة على جازان والباحة وعسير وشمال الشرقية ونواحي الباطن

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار تأثر أجزاء من العاصمة الرياض في هذه الأثناء بتدفق للسحب الممطرة، خاصة الأجزاء الغربية منها.
ويترافق ذلك مع هطول زخات من الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة إجمالاً.
من ناحيته، قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: يا أهل الرياض وأهل محافظات جنوب الرياض السحب الممطرة تدخل ضواحي الرياض الآن من جهة الغرب.. أبشروا بالمطر إن شاء الله.

وأشار إلى هطول الأمطار على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير وشمال الشرقية، ونواحي حفر الباطن وغرب الكويت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور الأقمار الاصطناعية ترصد سحبًا ممطرة على الرياض.. والحصيني: أبشروا
سبق

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار تأثر أجزاء من العاصمة الرياض في هذه الأثناء بتدفق للسحب الممطرة، خاصة الأجزاء الغربية منها.
ويترافق ذلك مع هطول زخات من الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة إجمالاً.
من ناحيته، قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: يا أهل الرياض وأهل محافظات جنوب الرياض السحب الممطرة تدخل ضواحي الرياض الآن من جهة الغرب.. أبشروا بالمطر إن شاء الله.

وأشار إلى هطول الأمطار على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير وشمال الشرقية، ونواحي حفر الباطن وغرب الكويت.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
02:29 PM

صور الأقمار الاصطناعية ترصد سحبًا ممطرة على الرياض.. والحصيني: أبشروا

توقعات بهطولات متفرقة على جازان والباحة وعسير وشمال الشرقية ونواحي الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,895

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار تأثر أجزاء من العاصمة الرياض في هذه الأثناء بتدفق للسحب الممطرة، خاصة الأجزاء الغربية منها.
ويترافق ذلك مع هطول زخات من الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة إجمالاً.
من ناحيته، قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: يا أهل الرياض وأهل محافظات جنوب الرياض السحب الممطرة تدخل ضواحي الرياض الآن من جهة الغرب.. أبشروا بالمطر إن شاء الله.

وأشار إلى هطول الأمطار على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير وشمال الشرقية، ونواحي حفر الباطن وغرب الكويت.

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