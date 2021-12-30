أظهرت صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار تأثر أجزاء من العاصمة الرياض في هذه الأثناء بتدفق للسحب الممطرة، خاصة الأجزاء الغربية منها. ويترافق ذلك مع هطول زخات من الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة إجمالاً. من ناحيته، قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: يا أهل الرياض وأهل محافظات جنوب الرياض السحب الممطرة تدخل ضواحي الرياض الآن من جهة الغرب.. أبشروا بالمطر إن شاء الله. وأشار إلى هطول الأمطار على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير وشمال الشرقية، ونواحي حفر الباطن وغرب الكويت.

صور الأقمار الاصطناعية ترصد سحبًا ممطرة على الرياض.. والحصيني: أبشروا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-30 أظهرت صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار تأثر أجزاء من العاصمة الرياض في هذه الأثناء بتدفق للسحب الممطرة، خاصة الأجزاء الغربية منها.

ويترافق ذلك مع هطول زخات من الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة إجمالاً.

من ناحيته، قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: يا أهل الرياض وأهل محافظات جنوب الرياض السحب الممطرة تدخل ضواحي الرياض الآن من جهة الغرب.. أبشروا بالمطر إن شاء الله.



وأشار إلى هطول الأمطار على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير وشمال الشرقية، ونواحي حفر الباطن وغرب الكويت.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 02:29 PM

صور الأقمار الاصطناعية ترصد سحبًا ممطرة على الرياض.. والحصيني: أبشروا توقعات بهطولات متفرقة على جازان والباحة وعسير وشمال الشرقية ونواحي الباطن





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أظهرت صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار تأثر أجزاء من العاصمة الرياض في هذه الأثناء بتدفق للسحب الممطرة، خاصة الأجزاء الغربية منها.

ويترافق ذلك مع هطول زخات من الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة إجمالاً.

من ناحيته، قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: يا أهل الرياض وأهل محافظات جنوب الرياض السحب الممطرة تدخل ضواحي الرياض الآن من جهة الغرب.. أبشروا بالمطر إن شاء الله.



وأشار إلى هطول الأمطار على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير وشمال الشرقية، ونواحي حفر الباطن وغرب الكويت.