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باحث: "الجوال" أكثر تلوثًا بالبكتيريا من "سيفونات" دورات المياه

لكثرة استخدامه بعد ملامسة الأسطح والمواد دون تنظيف

حذر الباحث والمدرب في سلامة المرضى، سلطان المطيري، من إهمال تنظيف أجهزة الهواتف المحمولة.

واستند إلى دراسة أُجريت في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت أن شاشات الأجهزة الذكية مثل أجهزة الجوال تنشر البكتيريا، وتعتبر أكثر تلوثًا من الأزرار أو المقابض اليدوية في السيفونات في دورات المياه.

وقال "المطيري": إن الهواتف المحمولة تعتبر إحدى وسائل الإصابة بعدوى "كورونا"؛ لأن الفيروسات يصل بقاؤها على بعض الأسطح لأيام، ومن هذه المواد شاشات الهواتف الذكية.

وأضاف أن البعض يلامس بيديه العديد من الأسطح والمواد أثناء أنشطة الحياة اليومية مثل التسوق وغيره، وقد تكون ملوثة بفيروس كورونا، وفي الوقت نفسه يستخدم هاتفه قبل غسل يديه؛ لهذا ينتقل التلوث من يديه إلى هاتفه.

وأوضح أن تنظيف اليدين دون تنظيف الهاتف لن يحميه من الإصابة بالعدوى؛ لأن اليدين تلوثت مرة أخرى عند ملامسته للهاتف الذكي، كما يرتكب البعض أيضًا الخطأ نفسه، حين يستخدم الهاتف الذكي بالقفازات، وبعد أن يخلعها يستخدم هاتفه مرة أخرى والذي تلوث بالقفاز أثناء ملامسته لمواد قد تكون ملوثة.

وأوصى الباحث في سلامة المرضى، بأهمية تنظيف الجوال أولاً ثم تنظيف اليدين، ومن المواد المستخدمة للتنظيف هي المناديل المحتوية على الكحول؛ حيث أشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، إلى أنّ المطهرات التي تحتوي على 60 بالمئة أو أكثر من الكحول أثبتت فعاليتها في القضاء على الجراثيم.

كما ينبغي الرجوع إلى إرشادات الشركة المصنعة للهاتف لمعرفة طريقة تنظيفه؛ حتى لا يتعرض الجهاز للضرر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحث: "الجوال" أكثر تلوثًا بالبكتيريا من "سيفونات" دورات المياه
سبق

حذر الباحث والمدرب في سلامة المرضى، سلطان المطيري، من إهمال تنظيف أجهزة الهواتف المحمولة.

واستند إلى دراسة أُجريت في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت أن شاشات الأجهزة الذكية مثل أجهزة الجوال تنشر البكتيريا، وتعتبر أكثر تلوثًا من الأزرار أو المقابض اليدوية في السيفونات في دورات المياه.

وقال "المطيري": إن الهواتف المحمولة تعتبر إحدى وسائل الإصابة بعدوى "كورونا"؛ لأن الفيروسات يصل بقاؤها على بعض الأسطح لأيام، ومن هذه المواد شاشات الهواتف الذكية.

وأضاف أن البعض يلامس بيديه العديد من الأسطح والمواد أثناء أنشطة الحياة اليومية مثل التسوق وغيره، وقد تكون ملوثة بفيروس كورونا، وفي الوقت نفسه يستخدم هاتفه قبل غسل يديه؛ لهذا ينتقل التلوث من يديه إلى هاتفه.

وأوضح أن تنظيف اليدين دون تنظيف الهاتف لن يحميه من الإصابة بالعدوى؛ لأن اليدين تلوثت مرة أخرى عند ملامسته للهاتف الذكي، كما يرتكب البعض أيضًا الخطأ نفسه، حين يستخدم الهاتف الذكي بالقفازات، وبعد أن يخلعها يستخدم هاتفه مرة أخرى والذي تلوث بالقفاز أثناء ملامسته لمواد قد تكون ملوثة.

وأوصى الباحث في سلامة المرضى، بأهمية تنظيف الجوال أولاً ثم تنظيف اليدين، ومن المواد المستخدمة للتنظيف هي المناديل المحتوية على الكحول؛ حيث أشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، إلى أنّ المطهرات التي تحتوي على 60 بالمئة أو أكثر من الكحول أثبتت فعاليتها في القضاء على الجراثيم.

كما ينبغي الرجوع إلى إرشادات الشركة المصنعة للهاتف لمعرفة طريقة تنظيفه؛ حتى لا يتعرض الجهاز للضرر.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:50 PM

باحث: "الجوال" أكثر تلوثًا بالبكتيريا من "سيفونات" دورات المياه

لكثرة استخدامه بعد ملامسة الأسطح والمواد دون تنظيف

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فهد الغبيوي - الرياض
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حذر الباحث والمدرب في سلامة المرضى، سلطان المطيري، من إهمال تنظيف أجهزة الهواتف المحمولة.

واستند إلى دراسة أُجريت في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت أن شاشات الأجهزة الذكية مثل أجهزة الجوال تنشر البكتيريا، وتعتبر أكثر تلوثًا من الأزرار أو المقابض اليدوية في السيفونات في دورات المياه.

وقال "المطيري": إن الهواتف المحمولة تعتبر إحدى وسائل الإصابة بعدوى "كورونا"؛ لأن الفيروسات يصل بقاؤها على بعض الأسطح لأيام، ومن هذه المواد شاشات الهواتف الذكية.

وأضاف أن البعض يلامس بيديه العديد من الأسطح والمواد أثناء أنشطة الحياة اليومية مثل التسوق وغيره، وقد تكون ملوثة بفيروس كورونا، وفي الوقت نفسه يستخدم هاتفه قبل غسل يديه؛ لهذا ينتقل التلوث من يديه إلى هاتفه.

وأوضح أن تنظيف اليدين دون تنظيف الهاتف لن يحميه من الإصابة بالعدوى؛ لأن اليدين تلوثت مرة أخرى عند ملامسته للهاتف الذكي، كما يرتكب البعض أيضًا الخطأ نفسه، حين يستخدم الهاتف الذكي بالقفازات، وبعد أن يخلعها يستخدم هاتفه مرة أخرى والذي تلوث بالقفاز أثناء ملامسته لمواد قد تكون ملوثة.

وأوصى الباحث في سلامة المرضى، بأهمية تنظيف الجوال أولاً ثم تنظيف اليدين، ومن المواد المستخدمة للتنظيف هي المناديل المحتوية على الكحول؛ حيث أشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، إلى أنّ المطهرات التي تحتوي على 60 بالمئة أو أكثر من الكحول أثبتت فعاليتها في القضاء على الجراثيم.

كما ينبغي الرجوع إلى إرشادات الشركة المصنعة للهاتف لمعرفة طريقة تنظيفه؛ حتى لا يتعرض الجهاز للضرر.

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