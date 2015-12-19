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"إمارة القصيم" تعلن عن وظائف شاغرة على عقود الصيانة

بعدة تخصصات والتقديم حتى الثلاثاء عبر الرابط الإلكتروني

أعلنت إمارة منطقة القصيم عن توفر 12 وظيفة شاغرة على عقود التشغيل والصيانة، التي جاءت على النحو الآتي وهي مهندس إلكتروميكانيك عدد "1"، وفني تكييف عدد "3"، وفني كهربائي عدد "2"، ومساعد تكييف عدد "2"، ومساعد كهربائي عدد "1"، وفني سباك عدد "2"، وفني دهان عدد "1".

ودعت إمارة المنطقة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف من خلال الرابط : https://forms.office.com

علماً بأن التقديم لهذه الوظائف الشاغرة سينتهي بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 17/ 5/ 1443هـ.

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"إمارة القصيم" تعلن عن وظائف شاغرة على عقود الصيانة
سبق

أعلنت إمارة منطقة القصيم عن توفر 12 وظيفة شاغرة على عقود التشغيل والصيانة، التي جاءت على النحو الآتي وهي مهندس إلكتروميكانيك عدد "1"، وفني تكييف عدد "3"، وفني كهربائي عدد "2"، ومساعد تكييف عدد "2"، ومساعد كهربائي عدد "1"، وفني سباك عدد "2"، وفني دهان عدد "1".

ودعت إمارة المنطقة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف من خلال الرابط : https://forms.office.com

علماً بأن التقديم لهذه الوظائف الشاغرة سينتهي بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 17/ 5/ 1443هـ.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
02:13 PM

"إمارة القصيم" تعلن عن وظائف شاغرة على عقود الصيانة

بعدة تخصصات والتقديم حتى الثلاثاء عبر الرابط الإلكتروني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
2
1,466

أعلنت إمارة منطقة القصيم عن توفر 12 وظيفة شاغرة على عقود التشغيل والصيانة، التي جاءت على النحو الآتي وهي مهندس إلكتروميكانيك عدد "1"، وفني تكييف عدد "3"، وفني كهربائي عدد "2"، ومساعد تكييف عدد "2"، ومساعد كهربائي عدد "1"، وفني سباك عدد "2"، وفني دهان عدد "1".

ودعت إمارة المنطقة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف من خلال الرابط : https://forms.office.com

علماً بأن التقديم لهذه الوظائف الشاغرة سينتهي بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 17/ 5/ 1443هـ.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,510
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

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