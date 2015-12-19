أعلنت إمارة منطقة القصيم عن توفر 12 وظيفة شاغرة على عقود التشغيل والصيانة، التي جاءت على النحو الآتي وهي مهندس إلكتروميكانيك عدد "1"، وفني تكييف عدد "3"، وفني كهربائي عدد "2"، ومساعد تكييف عدد "2"، ومساعد كهربائي عدد "1"، وفني سباك عدد "2"، وفني دهان عدد "1".

"إمارة القصيم" تعلن عن وظائف شاغرة على عقود الصيانة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-19 أعلنت إمارة منطقة القصيم عن توفر 12 وظيفة شاغرة على عقود التشغيل والصيانة، التي جاءت على النحو الآتي وهي مهندس إلكتروميكانيك عدد "1"، وفني تكييف عدد "3"، وفني كهربائي عدد "2"، ومساعد تكييف عدد "2"، ومساعد كهربائي عدد "1"، وفني سباك عدد "2"، وفني دهان عدد "1". ودعت إمارة المنطقة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف من خلال الرابط : https://forms.office.com علماً بأن التقديم لهذه الوظائف الشاغرة سينتهي بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 17/ 5/ 1443هـ.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 02:13 PM

"إمارة القصيم" تعلن عن وظائف شاغرة على عقود الصيانة بعدة تخصصات والتقديم حتى الثلاثاء عبر الرابط الإلكتروني





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أعلنت إمارة منطقة القصيم عن توفر 12 وظيفة شاغرة على عقود التشغيل والصيانة، التي جاءت على النحو الآتي وهي مهندس إلكتروميكانيك عدد "1"، وفني تكييف عدد "3"، وفني كهربائي عدد "2"، ومساعد تكييف عدد "2"، ومساعد كهربائي عدد "1"، وفني سباك عدد "2"، وفني دهان عدد "1".

ودعت إمارة المنطقة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف من خلال الرابط : https://forms.office.com

علماً بأن التقديم لهذه الوظائف الشاغرة سينتهي بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 17/ 5/ 1443هـ.