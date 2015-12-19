"إمارة القصيم" تعلن عن وظائف شاغرة على عقود الصيانة
بعدة تخصصات والتقديم حتى الثلاثاء عبر الرابط الإلكتروني
أعلنت إمارة منطقة القصيم عن توفر 12 وظيفة شاغرة على عقود التشغيل والصيانة، التي جاءت على النحو الآتي وهي مهندس إلكتروميكانيك عدد "1"، وفني تكييف عدد "3"، وفني كهربائي عدد "2"، ومساعد تكييف عدد "2"، ومساعد كهربائي عدد "1"، وفني سباك عدد "2"، وفني دهان عدد "1".
"إمارة القصيم" تعلن عن وظائف شاغرة على عقود الصيانة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-12-19
أعلنت إمارة منطقة القصيم عن توفر 12 وظيفة شاغرة على عقود التشغيل والصيانة، التي جاءت على النحو الآتي وهي مهندس إلكتروميكانيك عدد "1"، وفني تكييف عدد "3"، وفني كهربائي عدد "2"، ومساعد تكييف عدد "2"، ومساعد كهربائي عدد "1"، وفني سباك عدد "2"، وفني دهان عدد "1".
أعلنت إمارة منطقة القصيم عن توفر 12 وظيفة شاغرة على عقود التشغيل والصيانة، التي جاءت على النحو الآتي وهي مهندس إلكتروميكانيك عدد "1"، وفني تكييف عدد "3"، وفني كهربائي عدد "2"، ومساعد تكييف عدد "2"، ومساعد كهربائي عدد "1"، وفني سباك عدد "2"، وفني دهان عدد "1".