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العرضيات.. تجهيز وتشغيل العناية المركزة والعمليات بمستشفى ثريبان

لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين منه في أماكن تواجدهم

ذكرت صحة القنفذة أنه تم تجهيز وتشغيل العناية المركزة وقسم العمليات بمستشفى ثريبان العام، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين منها في أماكن تواجدهم حيث إن المستشفى بسعة سريرية ٥٠ سريراً.

يذكر أن صحة القنفذة تقدم خدماتها الصحية من خلال خمسة مستشفيات و44 مركزاً صحياً وخصصت مسبقاً خمس عيادات "تطمن" ووزعت بمستشفى القنفذة العام ومستشفى المظيلف ومستشفى نمرة ومستشفى ثريبان ومركز صحي الشرقية.

صحة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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العرضيات.. تجهيز وتشغيل العناية المركزة والعمليات بمستشفى ثريبان
سبق

ذكرت صحة القنفذة أنه تم تجهيز وتشغيل العناية المركزة وقسم العمليات بمستشفى ثريبان العام، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين منها في أماكن تواجدهم حيث إن المستشفى بسعة سريرية ٥٠ سريراً.

يذكر أن صحة القنفذة تقدم خدماتها الصحية من خلال خمسة مستشفيات و44 مركزاً صحياً وخصصت مسبقاً خمس عيادات "تطمن" ووزعت بمستشفى القنفذة العام ومستشفى المظيلف ومستشفى نمرة ومستشفى ثريبان ومركز صحي الشرقية.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
12:00 AM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:47 AM

العرضيات.. تجهيز وتشغيل العناية المركزة والعمليات بمستشفى ثريبان

لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين منه في أماكن تواجدهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحة القنفذة أنه تم تجهيز وتشغيل العناية المركزة وقسم العمليات بمستشفى ثريبان العام، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين منها في أماكن تواجدهم حيث إن المستشفى بسعة سريرية ٥٠ سريراً.

يذكر أن صحة القنفذة تقدم خدماتها الصحية من خلال خمسة مستشفيات و44 مركزاً صحياً وخصصت مسبقاً خمس عيادات "تطمن" ووزعت بمستشفى القنفذة العام ومستشفى المظيلف ومستشفى نمرة ومستشفى ثريبان ومركز صحي الشرقية.

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