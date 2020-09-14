العرضيات.. تجهيز وتشغيل العناية المركزة والعمليات بمستشفى ثريبان

لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين منه في أماكن تواجدهم

ذكرت صحة القنفذة أنه تم تجهيز وتشغيل العناية المركزة وقسم العمليات بمستشفى ثريبان العام، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين منها في أماكن تواجدهم حيث إن المستشفى بسعة سريرية ٥٠ سريراً.

يذكر أن صحة القنفذة تقدم خدماتها الصحية من خلال خمسة مستشفيات و44 مركزاً صحياً وخصصت مسبقاً خمس عيادات "تطمن" ووزعت بمستشفى القنفذة العام ومستشفى المظيلف ومستشفى نمرة ومستشفى ثريبان ومركز صحي الشرقية.