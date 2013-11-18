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"72 ساعة بلا استقرار جوي".. كتلة باردة وأمطار والحرارة تتهاوى!

البداية غدًا من الشمال وبشكل محدود ثم تتسع لتشمل مناطق أوسع الأحد

كشفت تقارير مناخية، عن توقعات بتأثر القطاع الشمالي من المملكة، اعتبارًا من مساء يوم غد الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ بشكل محدود وتتسع لتشمل مناطق أوسع يوم الأحد بمشيئة الله.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تندفع نحو القطاع الشمالي من المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة، قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، بالتزامن مع نشاط لمنخفض البحر الأحمر، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل لافت، ونشوء طقس غير مستقر على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي بحسب "طقس العرب".

وتتركز فرص الأمطار -بمشيئة الله- مساء الجمعة ويوم السبت على القريات والمناطق المجاورة لها، قرب الشريط الحدودي مع الأردن؛ في حين تتعمق الكتلة الباردة يوم الأحد، لتتسع معها التقلبات الجوية وتشمل كلًّا من: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف)، وتكون على شكل زخات من الأمطار الخفيفة والمتوسطة والله أعلم.

كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت؛ خاصة في ساعات الليل، لتصل في القريات على سبيل المثال إلى حدود 7 درجات مئوية؛ مما يعني سيطرة ليالٍ باردة عمومًا تستوجب ارتداء الملابس الشتوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"72 ساعة بلا استقرار جوي".. كتلة باردة وأمطار والحرارة تتهاوى!
سبق

كشفت تقارير مناخية، عن توقعات بتأثر القطاع الشمالي من المملكة، اعتبارًا من مساء يوم غد الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ بشكل محدود وتتسع لتشمل مناطق أوسع يوم الأحد بمشيئة الله.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تندفع نحو القطاع الشمالي من المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة، قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، بالتزامن مع نشاط لمنخفض البحر الأحمر، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل لافت، ونشوء طقس غير مستقر على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي بحسب "طقس العرب".

وتتركز فرص الأمطار -بمشيئة الله- مساء الجمعة ويوم السبت على القريات والمناطق المجاورة لها، قرب الشريط الحدودي مع الأردن؛ في حين تتعمق الكتلة الباردة يوم الأحد، لتتسع معها التقلبات الجوية وتشمل كلًّا من: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف)، وتكون على شكل زخات من الأمطار الخفيفة والمتوسطة والله أعلم.

كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت؛ خاصة في ساعات الليل، لتصل في القريات على سبيل المثال إلى حدود 7 درجات مئوية؛ مما يعني سيطرة ليالٍ باردة عمومًا تستوجب ارتداء الملابس الشتوية.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:36 AM

"72 ساعة بلا استقرار جوي".. كتلة باردة وأمطار والحرارة تتهاوى!

البداية غدًا من الشمال وبشكل محدود ثم تتسع لتشمل مناطق أوسع الأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير مناخية، عن توقعات بتأثر القطاع الشمالي من المملكة، اعتبارًا من مساء يوم غد الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ بشكل محدود وتتسع لتشمل مناطق أوسع يوم الأحد بمشيئة الله.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تندفع نحو القطاع الشمالي من المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة، قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، بالتزامن مع نشاط لمنخفض البحر الأحمر، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل لافت، ونشوء طقس غير مستقر على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي بحسب "طقس العرب".

وتتركز فرص الأمطار -بمشيئة الله- مساء الجمعة ويوم السبت على القريات والمناطق المجاورة لها، قرب الشريط الحدودي مع الأردن؛ في حين تتعمق الكتلة الباردة يوم الأحد، لتتسع معها التقلبات الجوية وتشمل كلًّا من: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف)، وتكون على شكل زخات من الأمطار الخفيفة والمتوسطة والله أعلم.

كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت؛ خاصة في ساعات الليل، لتصل في القريات على سبيل المثال إلى حدود 7 درجات مئوية؛ مما يعني سيطرة ليالٍ باردة عمومًا تستوجب ارتداء الملابس الشتوية.

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