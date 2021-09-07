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المطور صيني و"أرامكو" تدعم.. روبوتات لمساعدتك في مؤسسات طبية سعودية

1000 جهة تستفيد عالميًّا منها دور المسنين.. و"العمل لتمكين الأفراد من شرائها"

حصل المطور الصيني للروبوتات المستخدمة في العلاج الطبيعي، على دعم من شركة أرامكو السعودية في تصويت على الثقة ونموها كواحدة من أكبر الشركات في العالم.

وتَلَقّت شركة "فورييه انتليجنس" عشرات الملايين من الدولارات من برنامج مغامرات "Prosperity7 Ventures" الذي أنشأته "أرامكو"، وتستثمر من خلاله عالميًّا لدعم وتطوير تقنيات الجيل التالي، ودعم رواد الأعمال الاستثنائيين وحل بعض أصعب مشاكل العالم.

ووفقًا لوكالة "Asian nikkei" اليابانية؛ فإن الشركة الصينية تتطلع لتعميق علاقاتها مع السعودية وفتح الباب أمام فرص مثل مراكز إعادة التأهيل المشترك هناك كجزء من توسعها الدولي، وكذلك نقل هذه التقنية الحديثة إلى السعودية.

وتعد شركة "فورييه إنتليجنس"، شركة طبية ناشئة بدأت في عام 2015، تصنع روبوتات مصممة لمساعدة الناس على استعادة قدرتهم على الحركة بعد سكتات دماغية أو إصابات خطيرة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لعلاج أكثر فعالية.

وتم تقديم منتجاتها في أكثر من 1000 مؤسسة طبية ودور رعاية المسنين في جميع أنحاء الصين؛ وفقًا للشركة، كما تصدر إلى حوالى 30 سوقًا هذا النوع من الروبوتات منها السعودية وأمريكا وأستراليا ودول أوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي اليكس جو: إن هذه الروبوتات أسعارها مرتفعة بعض الشيء، وجميع العملاء في الوقت الحالي من الشركات والمؤسسات الطبية؛ لكن يجري العمل على خفض الأسعار في المستقبل لتمكين الأفراد من شرائها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المطور صيني و"أرامكو" تدعم.. روبوتات لمساعدتك في مؤسسات طبية سعودية
سبق

حصل المطور الصيني للروبوتات المستخدمة في العلاج الطبيعي، على دعم من شركة أرامكو السعودية في تصويت على الثقة ونموها كواحدة من أكبر الشركات في العالم.

وتَلَقّت شركة "فورييه انتليجنس" عشرات الملايين من الدولارات من برنامج مغامرات "Prosperity7 Ventures" الذي أنشأته "أرامكو"، وتستثمر من خلاله عالميًّا لدعم وتطوير تقنيات الجيل التالي، ودعم رواد الأعمال الاستثنائيين وحل بعض أصعب مشاكل العالم.

ووفقًا لوكالة "Asian nikkei" اليابانية؛ فإن الشركة الصينية تتطلع لتعميق علاقاتها مع السعودية وفتح الباب أمام فرص مثل مراكز إعادة التأهيل المشترك هناك كجزء من توسعها الدولي، وكذلك نقل هذه التقنية الحديثة إلى السعودية.

وتعد شركة "فورييه إنتليجنس"، شركة طبية ناشئة بدأت في عام 2015، تصنع روبوتات مصممة لمساعدة الناس على استعادة قدرتهم على الحركة بعد سكتات دماغية أو إصابات خطيرة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لعلاج أكثر فعالية.

وتم تقديم منتجاتها في أكثر من 1000 مؤسسة طبية ودور رعاية المسنين في جميع أنحاء الصين؛ وفقًا للشركة، كما تصدر إلى حوالى 30 سوقًا هذا النوع من الروبوتات منها السعودية وأمريكا وأستراليا ودول أوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي اليكس جو: إن هذه الروبوتات أسعارها مرتفعة بعض الشيء، وجميع العملاء في الوقت الحالي من الشركات والمؤسسات الطبية؛ لكن يجري العمل على خفض الأسعار في المستقبل لتمكين الأفراد من شرائها.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
01:02 PM

المطور صيني و"أرامكو" تدعم.. روبوتات لمساعدتك في مؤسسات طبية سعودية

1000 جهة تستفيد عالميًّا منها دور المسنين.. و"العمل لتمكين الأفراد من شرائها"

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,267

حصل المطور الصيني للروبوتات المستخدمة في العلاج الطبيعي، على دعم من شركة أرامكو السعودية في تصويت على الثقة ونموها كواحدة من أكبر الشركات في العالم.

وتَلَقّت شركة "فورييه انتليجنس" عشرات الملايين من الدولارات من برنامج مغامرات "Prosperity7 Ventures" الذي أنشأته "أرامكو"، وتستثمر من خلاله عالميًّا لدعم وتطوير تقنيات الجيل التالي، ودعم رواد الأعمال الاستثنائيين وحل بعض أصعب مشاكل العالم.

ووفقًا لوكالة "Asian nikkei" اليابانية؛ فإن الشركة الصينية تتطلع لتعميق علاقاتها مع السعودية وفتح الباب أمام فرص مثل مراكز إعادة التأهيل المشترك هناك كجزء من توسعها الدولي، وكذلك نقل هذه التقنية الحديثة إلى السعودية.

وتعد شركة "فورييه إنتليجنس"، شركة طبية ناشئة بدأت في عام 2015، تصنع روبوتات مصممة لمساعدة الناس على استعادة قدرتهم على الحركة بعد سكتات دماغية أو إصابات خطيرة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لعلاج أكثر فعالية.

وتم تقديم منتجاتها في أكثر من 1000 مؤسسة طبية ودور رعاية المسنين في جميع أنحاء الصين؛ وفقًا للشركة، كما تصدر إلى حوالى 30 سوقًا هذا النوع من الروبوتات منها السعودية وأمريكا وأستراليا ودول أوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي اليكس جو: إن هذه الروبوتات أسعارها مرتفعة بعض الشيء، وجميع العملاء في الوقت الحالي من الشركات والمؤسسات الطبية؛ لكن يجري العمل على خفض الأسعار في المستقبل لتمكين الأفراد من شرائها.

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