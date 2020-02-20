ندب معلمة يُنهي معاناة مدرسة بشقراء تفاعلًا مع "سبق".. وقائدة تضطر للتدريس!

مخاطبات للإدارة بدأت من نهاية الفصل الأول واستمرت مع الثاني.. 10 حصص

تفاعلت إدارة التعليم بشقراء، مع استفسارات "سبق" عن سبب عدم ندب معلمة رياضيات لمدرسة "لبخة"؛ لسدّ الحاجة في المدرسة؛ حيث قامت بندب معلمة للمدرسة بعد استفسار "سبق" بـ٥ أيام؛ بينما لم تستجب لمخاطبات قائدة المدرسة التي وجّهتها لها منذ نهاية الفصل الأول، والتي أكدت فيها ضرورة ندب معلمة رياضيات للمدرسة.

وتفصيلًا، بعد أن تم ضم طالبات متوسطة حويتة إلى متوسطة وثانوية "لبخة" كثُرت المهام والأعمال على قائدة المدرسة؛ لا سيما وأن المرحلة الثانوية تضم برنامجين فصلي ومقررات؛ فاضطرت لتكليف وكيلة لها جزئيًّا، ثم خاطبت إدارة التعليم تناشدها بسد الاحتياج وندب معلمة رياضيات لتدريس (١٠) حصص؛ وذلك في نهاية الفصل الدراسي الأول؛ إلا أن الفصل الدراسي الثاني بدأ واستمرت الدراسة طيلة الفترة الماضية دون استجابة لمطالب القائدة، مع أن قائدة المدرسة خاطبت إدارة التعليم مرة أخرى في الفصل الثاني؛ مشيرة إلى خطابها السابق الذي أرسلته في نهاية الفصل الأول؛ مؤكدة ضرورة ندب معلمة لسد الاحتياج؛ ولكن الأمر لم يتغير.

وفي نفس الصدد، اضطرت قائدة ابتدائية الوقف بشقراء لتدريس مقرر الرياضيات لأحد فصول المدرسة؛ وذلك لعدم وجود من يدرس المقرر.

عندها قامت "سبق"، يوم الخميس ١٢ جمادى الثانية ١٤٤١هـ، بإرسال استفسار لمتحدث إدارة تعليم شقراء تَضَمّن عدة ملاحظات؛ من ضمنها احتياج متوسطة وثانوية "لبخة" لندب معلمة رياضيات؛ فتفاعلت إدارة التعليم مع استفسار "سبق"، وقامت بندب معلمة، يوم الثلاثاء الماضي ١٧ جمادى الثانية؛ أي بعد استفسار "سبق" بـ٥ أيام، وباشرت المعلمة هذا الأسبوع؛ فيما لم يُجِب متحدث التعليم عن الاستفسارات.