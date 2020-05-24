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أمير الشمالية يعايد أيتام المنطقة ويوجه بتوفير مختلف احتياجاتهم

نوه بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين وولي العهد بهذه الفئة

عايد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، وهنأهم بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

ووجه القائمين على رعايتهم بتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على زرع السعادة في نفوسهم والابتسامة على محياهم والحرص على تعزيز جوانبهم التربوية والتعليمية والصحية والثقافية وتمكينهم من أسباب الحياة الاجتماعية السليمة كأترابهم الذي يعيشون في كنف أبويهم.

كما وجه برفع التقارير الدورية بشأن تنميتهم وتأهيلهم في مختلف المجالات وتمكينهم من التواصل معه متى ما أرادوا ذلك، مؤكدًا لأبنائه الأيتام اهتمامه الشخصي بهم جميعًا، داعيًا أياهم إلى عدم التردد في التواصل معه لتقديم آرائهم واحتياجاتهم وطرح مشاكلهم، منوهاً بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا.


وأشاد بالقائمين على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والدعمين لها ، داعيًا المحسنين من أبناء المنطقة لمواصلة الجمعية ماديًا ومعنويًا في إطار مفهوم التكافل الاجتماعي الذي حثتنا عليه الشريعة الإسلامية السمحة.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الإدارة أحمد سالم العنزي الجهود التي يقوم بها الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لدعم جمعية الأيتام بعرعر، والعناية بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ودعمهم معنوياً ومادياً.

يذكـر أن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ترعى 1077 يتيماً، و362 أرملة داخل مدينة عرعر، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشمالية يعايد أيتام المنطقة ويوجه بتوفير مختلف احتياجاتهم
سبق

عايد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، وهنأهم بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

ووجه القائمين على رعايتهم بتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على زرع السعادة في نفوسهم والابتسامة على محياهم والحرص على تعزيز جوانبهم التربوية والتعليمية والصحية والثقافية وتمكينهم من أسباب الحياة الاجتماعية السليمة كأترابهم الذي يعيشون في كنف أبويهم.

كما وجه برفع التقارير الدورية بشأن تنميتهم وتأهيلهم في مختلف المجالات وتمكينهم من التواصل معه متى ما أرادوا ذلك، مؤكدًا لأبنائه الأيتام اهتمامه الشخصي بهم جميعًا، داعيًا أياهم إلى عدم التردد في التواصل معه لتقديم آرائهم واحتياجاتهم وطرح مشاكلهم، منوهاً بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا.


وأشاد بالقائمين على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والدعمين لها ، داعيًا المحسنين من أبناء المنطقة لمواصلة الجمعية ماديًا ومعنويًا في إطار مفهوم التكافل الاجتماعي الذي حثتنا عليه الشريعة الإسلامية السمحة.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الإدارة أحمد سالم العنزي الجهود التي يقوم بها الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لدعم جمعية الأيتام بعرعر، والعناية بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ودعمهم معنوياً ومادياً.

يذكـر أن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ترعى 1077 يتيماً، و362 أرملة داخل مدينة عرعر، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
10:13 AM

أمير الشمالية يعايد أيتام المنطقة ويوجه بتوفير مختلف احتياجاتهم

نوه بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين وولي العهد بهذه الفئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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عايد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، وهنأهم بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

ووجه القائمين على رعايتهم بتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على زرع السعادة في نفوسهم والابتسامة على محياهم والحرص على تعزيز جوانبهم التربوية والتعليمية والصحية والثقافية وتمكينهم من أسباب الحياة الاجتماعية السليمة كأترابهم الذي يعيشون في كنف أبويهم.

كما وجه برفع التقارير الدورية بشأن تنميتهم وتأهيلهم في مختلف المجالات وتمكينهم من التواصل معه متى ما أرادوا ذلك، مؤكدًا لأبنائه الأيتام اهتمامه الشخصي بهم جميعًا، داعيًا أياهم إلى عدم التردد في التواصل معه لتقديم آرائهم واحتياجاتهم وطرح مشاكلهم، منوهاً بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا.


وأشاد بالقائمين على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والدعمين لها ، داعيًا المحسنين من أبناء المنطقة لمواصلة الجمعية ماديًا ومعنويًا في إطار مفهوم التكافل الاجتماعي الذي حثتنا عليه الشريعة الإسلامية السمحة.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الإدارة أحمد سالم العنزي الجهود التي يقوم بها الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لدعم جمعية الأيتام بعرعر، والعناية بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ودعمهم معنوياً ومادياً.

يذكـر أن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ترعى 1077 يتيماً، و362 أرملة داخل مدينة عرعر، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.

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