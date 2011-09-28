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إغاثي الملك يواصل توزيع المساعدات للمتضررين من سيول وفيضانات السودان

ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان، حيث بادر المركز بتقديم مساعدات عاجلة لإحدى العائلات المنكوبة والمكونة من 54 فرداً تعرض منزلهم للهدم الكلي جراء الفيضانات في منطقة ايد أبو زيد بولاية الخرطوم، حيث سُلم للعائلة تسع خيام وحقائب إيوائية وسلال غذائية.

وقدمت ربة العائلة خالص شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الإيوائية المقدمة لأفراد أسرتها والتي أسهمت بحمدالله في تخفيف معاناتهم.

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إغاثي الملك يواصل توزيع المساعدات للمتضررين من سيول وفيضانات السودان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان، حيث بادر المركز بتقديم مساعدات عاجلة لإحدى العائلات المنكوبة والمكونة من 54 فرداً تعرض منزلهم للهدم الكلي جراء الفيضانات في منطقة ايد أبو زيد بولاية الخرطوم، حيث سُلم للعائلة تسع خيام وحقائب إيوائية وسلال غذائية.

وقدمت ربة العائلة خالص شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الإيوائية المقدمة لأفراد أسرتها والتي أسهمت بحمدالله في تخفيف معاناتهم.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:36 PM

إغاثي الملك يواصل توزيع المساعدات للمتضررين من سيول وفيضانات السودان

ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان، حيث بادر المركز بتقديم مساعدات عاجلة لإحدى العائلات المنكوبة والمكونة من 54 فرداً تعرض منزلهم للهدم الكلي جراء الفيضانات في منطقة ايد أبو زيد بولاية الخرطوم، حيث سُلم للعائلة تسع خيام وحقائب إيوائية وسلال غذائية.

وقدمت ربة العائلة خالص شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الإيوائية المقدمة لأفراد أسرتها والتي أسهمت بحمدالله في تخفيف معاناتهم.

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