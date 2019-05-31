"الإحصاء" تستعد لتنفيذ عدد من المسوح الإحصائية عبر الهاتف

أحد المتطلبات لمقارنة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أنها سوف تقوم في الفترة المقبلة بتنفيذ عدد من الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة الإدارية الـ(13)، وتشمل المدن والمحافظات التابعة لها.

وبخصوص الأعمال الإحصائية الاقتصادية؛ سيتم تنفيذ عدد من المسوح التي تستهدف المنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي؛ بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية.

وذكرت الهيئة أنه نظرًا لاستمرار جائحة كورونا ووفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ فسوف يتم تنفيذ الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي؛ حيث سيتم قريبًا الاتصال بالعينات الإحصائية المختارة لتمثل المجتمع السعودي ككل وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية.

وسيتواصل الممثل الرسمي للهيئة العامة للإحصاء من خلال خط الهاتف الإحصائي رقم (920020081)؛ للاستفسار وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل رسمي.

ومن المسوح التي سيتم تنفيذها عبر الهاتف الإحصائي: مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية في المملكة، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن عمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين في المملكة.

وتعمل الهيئة العامة للإحصاء على توفير المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة؛ انطلاقًا من دورها في دعم التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث تمثل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية القاعدة الأساسية للتخطيط واتخاذ القرار سواء على مستوى الدولة أو حتى على مستوى المؤسسات والأفراد؛ إذ تُمكن البيانات والإحصاءات الدقيقة صناع القرار وراسمي السياسات من وضع خطط التنمية المستدامة على أسس علمية سليمة.

ويمثل توفير البيانات والمعلومات الإحصائية أحد المتطلبات المهمة لمقارنة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى، ورفع ترتيبها في مجال التنافسية الدولية.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميعَ المواطنين والمقيمين (أفرادًا ومؤسسات) إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف؛ حيث سيتم التواصل بالعينات المحددة في مختلف مناطق المملكة؛ مهيبة بالجميع التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة.

وأوضحت أن الإسهام في توفير هذه المعلومات والبيانات بشكل دقيق؛ يُعد عملًا وطنيًّا مقدرًا يدعم تطور المملكة في جميع المجالات، كما يُعد خطوةً مهمة تُسهم في تقدم وطننا الغالي في جميع قطاعات العمل والإنتاج؛ إذ إن نتائج هذه الأعمال الإحصائية والمسوح الميدانية، تمثل إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية على مختلف الأصعدة ذات العلاقة.

ووفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء الموقر؛ فإن جميع المعلومات والبيانات التي يقدّمها المواطن أو المقيم أو المنشأة؛ يتم حفظها بسرية تامة والتعامل معها كأساس معلوماتي في الأعمال الإحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور، هو أحد أهم ركائز نجاح هذه الأعمال الإحصائية؛ وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تتبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينات الإحصائية التي سيتم الاتصال بها عبر الهاتف لجمع البيانات المطلوبة، بوصفها جزءًا من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق الأساليب الإحصائية المتبعة، بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن بدقة خصائص هذا المجتمع؛ حتى يتم تعميم النتائج كإحصاءات رسمية، وسوف تقوم الهيئة فور الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال واستخلاص نتائجها الإحصائية بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.