بالفيديو..."نوم ومساج وتنظيف" في أول فندق خمس نجوم للإبل في العالم.. هنا التفاصيل

140 غرفة للإبل

كشف نادي الإبل السعودي عبر صفحتة الرسمية على منصة تويتر عن فندق الإبل ذي الخمس نجوم في المملكة عبر مقطع فيديو الذي حصد ملايين المشاهدات في أقل من أربعة أيام.

وبين الفيديو أن الفندق وعبر غرفة الـ120 يقدم كافة الخدمات الفندقية، ويخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخصًا ما بين خدمة الغرف وعناية واهتمام وحماية أيضًا.

ويعد فندق "تطمن" هو الأول من نوعه على مستوى العالم يقدم وجبات ويقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام حتى بالشكل والمظهر العام وحتى الحليب يقدم ساخنًا.

أما فيما يتعلق بعملية الدفع فهي بالليلة وتكلف 400 ريال، الفندق يعتبر 5 نجوم حتى تنظيف الغرف وتدفئة الغرف والخروج الساعة 12 ظهرًا ما لم تجدد الإقامة.