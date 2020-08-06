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"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت

قال: المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ الخزان النفطي

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، ودق ناقوس الخطر لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.

وقال: "إن حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني تذكرنا بالقنبلة الموقوتة "ناقلة النفط ‎صافر" الراسية قبالة ميناء راس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها مليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز".

ووفق ما نقلته وكالة أنباء اليمن أشار إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب أو انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم.

وناشد "الأرياني" المجتمع الدولي للتدخل والضغط على المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.

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"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت
سبق

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، ودق ناقوس الخطر لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.

وقال: "إن حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني تذكرنا بالقنبلة الموقوتة "ناقلة النفط ‎صافر" الراسية قبالة ميناء راس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها مليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز".

ووفق ما نقلته وكالة أنباء اليمن أشار إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب أو انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم.

وناشد "الأرياني" المجتمع الدولي للتدخل والضغط على المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
10:22 AM

"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت

قال: المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ الخزان النفطي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، ودق ناقوس الخطر لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.

وقال: "إن حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني تذكرنا بالقنبلة الموقوتة "ناقلة النفط ‎صافر" الراسية قبالة ميناء راس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها مليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز".

ووفق ما نقلته وكالة أنباء اليمن أشار إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب أو انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم.

وناشد "الأرياني" المجتمع الدولي للتدخل والضغط على المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.

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