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بالفيديو.. مواجهة ساخنة بين اثنين من نسور الأنديز الضخمة و3 كلاب بودل

شيء واحد منع النسريْن من خطف الكلاب

في نافذة شقة بمدينة لاس كونديس في تشيلي، وقفت ثلاثة من كلاب البودل الصغيرة تنبح بشدة وتتقافر على الإطار الخشبي للنافذة الواسعة؛ بينما كان اثنان من نسور الأنديز الضخمة يحاولان الانقضاض على الكلاب؛ لكن شيئًا واحدًا منعهما.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن نسريْ الأنديز قد لَمَحا أثناء طيرانهما الكلابَ الصغيرة في نافذة الشقة الفخمة، هبط النسران وقد قررا خطف الكلاب؛ ولكن وقف زجاج النافذة حائلًا دون ذلك؛ فيما شعرت الكلاب بأمان فانطلق نباحها الصاخب وظلت تقفز كأنها تريد مهاجمة النسرين وإبعادهما عن المكان، وفي النهاية كان المشهد الطريف بلا ضحايا، فقط هجوم وهجوم مضاد وبينهما زجاج.

جدير بالذكر أن نسر النديز أو "كندور الأنديز"، نوع من طيور قارة أمريكا الجنوبية، ويعد أكبر الطيور في العالم على الإطلاق من حيث باع جناحيه البالغ 3.2 أمتار، وبسبب هذه الضخامة؛ فإن جناحيْه يحتاجان بعض العون لرفع جسمه في الهواء؛ لذا تفضل هذه الطيور أن تسكن المناطق عاتية الرياح حيث تستطيع الانزلاق فوق الهواء بأقل جهد ممكن.. تقطن هذه النسور جبال الأنديز والسواحل المشرفة على المحيط الهادئ في غرب أمريكا الجنوبية، ويمكن أن تتواجد أيضًا في الصحاري ذات التيارات الهوائية الساخنة.

مدينة لاس كونديس كلاب البودل الصغيرة

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بالفيديو.. مواجهة ساخنة بين اثنين من نسور الأنديز الضخمة و3 كلاب بودل
سبق

في نافذة شقة بمدينة لاس كونديس في تشيلي، وقفت ثلاثة من كلاب البودل الصغيرة تنبح بشدة وتتقافر على الإطار الخشبي للنافذة الواسعة؛ بينما كان اثنان من نسور الأنديز الضخمة يحاولان الانقضاض على الكلاب؛ لكن شيئًا واحدًا منعهما.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن نسريْ الأنديز قد لَمَحا أثناء طيرانهما الكلابَ الصغيرة في نافذة الشقة الفخمة، هبط النسران وقد قررا خطف الكلاب؛ ولكن وقف زجاج النافذة حائلًا دون ذلك؛ فيما شعرت الكلاب بأمان فانطلق نباحها الصاخب وظلت تقفز كأنها تريد مهاجمة النسرين وإبعادهما عن المكان، وفي النهاية كان المشهد الطريف بلا ضحايا، فقط هجوم وهجوم مضاد وبينهما زجاج.

جدير بالذكر أن نسر النديز أو "كندور الأنديز"، نوع من طيور قارة أمريكا الجنوبية، ويعد أكبر الطيور في العالم على الإطلاق من حيث باع جناحيه البالغ 3.2 أمتار، وبسبب هذه الضخامة؛ فإن جناحيْه يحتاجان بعض العون لرفع جسمه في الهواء؛ لذا تفضل هذه الطيور أن تسكن المناطق عاتية الرياح حيث تستطيع الانزلاق فوق الهواء بأقل جهد ممكن.. تقطن هذه النسور جبال الأنديز والسواحل المشرفة على المحيط الهادئ في غرب أمريكا الجنوبية، ويمكن أن تتواجد أيضًا في الصحاري ذات التيارات الهوائية الساخنة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
01:06 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:29 AM

بالفيديو.. مواجهة ساخنة بين اثنين من نسور الأنديز الضخمة و3 كلاب بودل

شيء واحد منع النسريْن من خطف الكلاب

A A A
أيمن حسن - الرياض
13
25,674

في نافذة شقة بمدينة لاس كونديس في تشيلي، وقفت ثلاثة من كلاب البودل الصغيرة تنبح بشدة وتتقافر على الإطار الخشبي للنافذة الواسعة؛ بينما كان اثنان من نسور الأنديز الضخمة يحاولان الانقضاض على الكلاب؛ لكن شيئًا واحدًا منعهما.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن نسريْ الأنديز قد لَمَحا أثناء طيرانهما الكلابَ الصغيرة في نافذة الشقة الفخمة، هبط النسران وقد قررا خطف الكلاب؛ ولكن وقف زجاج النافذة حائلًا دون ذلك؛ فيما شعرت الكلاب بأمان فانطلق نباحها الصاخب وظلت تقفز كأنها تريد مهاجمة النسرين وإبعادهما عن المكان، وفي النهاية كان المشهد الطريف بلا ضحايا، فقط هجوم وهجوم مضاد وبينهما زجاج.

جدير بالذكر أن نسر النديز أو "كندور الأنديز"، نوع من طيور قارة أمريكا الجنوبية، ويعد أكبر الطيور في العالم على الإطلاق من حيث باع جناحيه البالغ 3.2 أمتار، وبسبب هذه الضخامة؛ فإن جناحيْه يحتاجان بعض العون لرفع جسمه في الهواء؛ لذا تفضل هذه الطيور أن تسكن المناطق عاتية الرياح حيث تستطيع الانزلاق فوق الهواء بأقل جهد ممكن.. تقطن هذه النسور جبال الأنديز والسواحل المشرفة على المحيط الهادئ في غرب أمريكا الجنوبية، ويمكن أن تتواجد أيضًا في الصحاري ذات التيارات الهوائية الساخنة.

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