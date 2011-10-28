النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل ٤١٦ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٤٣٣ خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير مكة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة

نظير جهودهم وما استطاعوا تحقيقه من إنجازات أمنية

كرّم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة نظير جهودهم وما حققوه من إنجازات أمنية.

وأكد، لدى استقباله بالإمارة في جدة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة، العقيد بندر الشريف، على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته.

وثمّن أمير مكة، في ذات الوقت، الجهود التي تبذلها دوريات الأمن بمحافظة جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير مكة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة
سبق

كرّم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة نظير جهودهم وما حققوه من إنجازات أمنية.

وأكد، لدى استقباله بالإمارة في جدة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة، العقيد بندر الشريف، على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته.

وثمّن أمير مكة، في ذات الوقت، الجهود التي تبذلها دوريات الأمن بمحافظة جدة.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
03:38 PM

أمير مكة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة

نظير جهودهم وما استطاعوا تحقيقه من إنجازات أمنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
2,128

كرّم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة نظير جهودهم وما حققوه من إنجازات أمنية.

وأكد، لدى استقباله بالإمارة في جدة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة، العقيد بندر الشريف، على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته.

وثمّن أمير مكة، في ذات الوقت، الجهود التي تبذلها دوريات الأمن بمحافظة جدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,329
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,789

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة