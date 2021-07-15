السديس يشكر الملك بمناسبة صدور موافقته الكريمة بتكليف بندر بليلة خطيبًا لخطبة عرفة

الرئيس العام: يعكس الاهتمام والحرص والعناية الدائمة من ولاة الأمر بمنبر الحرمين الشريفين

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء ومؤذني ومدرسي المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة بأن يكون خطيب عرفة لهذا العام أحد أئمة وخطباء الحرمين الشريفين.

وقال: إن اختيار القيادة الرشيدة للشيخ بندر بليلة، يعكس الاهتمام والحرص والعناية الدائمة من ولاة الأمر -حفظهم الله- بمنبر الحرمين الشريفين وما له من مكانة دينية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم؛ مختتمًا بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يحفظ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على رعايتهم، وأن يكلل جهودهم بالتوفيق والسداد، وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد.