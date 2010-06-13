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"غيار زيت" يقود مواطناً للعثور على مفقود جدة "السلمي".. هنا التفاصيل

عثرَ مواطن مساء اليوم على مفقود جدة "عبدالمجيد بن دخيل الله السلمي" بصحة وسلامة، بعد تغيبه عن أسرته منذ ثلاثة أيام دون معرفة وجهته.

وبحسب المعلومات فإن المواطن وأثناء تغيير زيت المحرك لمركبته في أحد محلات "البنشر" بحي المنتزهات بجدة، فوجئ بشاب بجوار المحل تظهر عليه ملامح المفقود والتي تعرف عليها من خلال الإعلان عن المفقود خلال الثلاثة أيام الماضية بمواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وبدوره، أبلغ المواطن الجهات الأمنية والتي باشرت الموقع على الفور، وتسلّمت المفقود، وسلمته إلى ذويه مساء اليوم وهو بصحة وسلامة.

وكانت "سبق" نشرت في وقت سابق اليوم خبراً عن المفقود بعنوان "3 أيام على اختفاء السلمي من منزل جدته بجدة وأسرته تناشد"، ناشدت من خلاله أسرة "عبدالمجيد بن دخيل الله السلمي"، البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يعاني من فَقْد في الذاكرة على فترات متقطعة، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن خرج من منزل جدته بحي كيلو 14 بجدة.

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"غيار زيت" يقود مواطناً للعثور على مفقود جدة "السلمي".. هنا التفاصيل
سبق

عثرَ مواطن مساء اليوم على مفقود جدة "عبدالمجيد بن دخيل الله السلمي" بصحة وسلامة، بعد تغيبه عن أسرته منذ ثلاثة أيام دون معرفة وجهته.

وبحسب المعلومات فإن المواطن وأثناء تغيير زيت المحرك لمركبته في أحد محلات "البنشر" بحي المنتزهات بجدة، فوجئ بشاب بجوار المحل تظهر عليه ملامح المفقود والتي تعرف عليها من خلال الإعلان عن المفقود خلال الثلاثة أيام الماضية بمواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وبدوره، أبلغ المواطن الجهات الأمنية والتي باشرت الموقع على الفور، وتسلّمت المفقود، وسلمته إلى ذويه مساء اليوم وهو بصحة وسلامة.

وكانت "سبق" نشرت في وقت سابق اليوم خبراً عن المفقود بعنوان "3 أيام على اختفاء السلمي من منزل جدته بجدة وأسرته تناشد"، ناشدت من خلاله أسرة "عبدالمجيد بن دخيل الله السلمي"، البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يعاني من فَقْد في الذاكرة على فترات متقطعة، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن خرج من منزل جدته بحي كيلو 14 بجدة.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:19 PM

"غيار زيت" يقود مواطناً للعثور على مفقود جدة "السلمي".. هنا التفاصيل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
20,536

عثرَ مواطن مساء اليوم على مفقود جدة "عبدالمجيد بن دخيل الله السلمي" بصحة وسلامة، بعد تغيبه عن أسرته منذ ثلاثة أيام دون معرفة وجهته.

وبحسب المعلومات فإن المواطن وأثناء تغيير زيت المحرك لمركبته في أحد محلات "البنشر" بحي المنتزهات بجدة، فوجئ بشاب بجوار المحل تظهر عليه ملامح المفقود والتي تعرف عليها من خلال الإعلان عن المفقود خلال الثلاثة أيام الماضية بمواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وبدوره، أبلغ المواطن الجهات الأمنية والتي باشرت الموقع على الفور، وتسلّمت المفقود، وسلمته إلى ذويه مساء اليوم وهو بصحة وسلامة.

وكانت "سبق" نشرت في وقت سابق اليوم خبراً عن المفقود بعنوان "3 أيام على اختفاء السلمي من منزل جدته بجدة وأسرته تناشد"، ناشدت من خلاله أسرة "عبدالمجيد بن دخيل الله السلمي"، البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يعاني من فَقْد في الذاكرة على فترات متقطعة، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن خرج من منزل جدته بحي كيلو 14 بجدة.

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