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"ميسي" خلال المؤتمر الصحفي: "جئتُ لباريس سان جيرمان لتحقيق إنجازات جديدة واللعب إلى جانب "نيمار" و"مبابي"

وجّه رسالة لجماهير برشلونة.. فماذا قال؟

قال الأرجنتيني "ميسي" المنتقل حديثًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: إنه جاهز للعب إلى جانب أصدقائه وأبرزهم البرازيلي "نيمار" والفرنسي "مبابي".

وتابع "ميسي": "تَطَوُّر الدوري الفرنسي دفعني للانضمام إلى النادي الكبير باريس سان جيرمان والمرصع بالنجوم، وأنا سعيد بذلك، وسعيد بتواجدي في مدينة باريس، ولديّ طموح ورغبة كبيرة في تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات والألقاب مع باريس، وتحديدًا مع زملائي اللاعبين والطاقم الفني".

ووجّه "ميسي" رسالة إلى جماهير ناديه السابق برشلونة: "أحترمكم وأقدركم، وما زلنا نتبادل الحب، وبرشلونة نادٍ عريق وكبير؛ لكن هذا حال كرة القدم".

وأبدى "ميسي" شغفه بالانخراط في التدريبات واللعب مع الفريق بشكل عاجل.

وفي نهاية المؤتمر التُقطت الصور التذكارية للاعب ورئيس النادي ناصر الخليفي.

باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ميسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ميسي" خلال المؤتمر الصحفي: "جئتُ لباريس سان جيرمان لتحقيق إنجازات جديدة واللعب إلى جانب "نيمار" و"مبابي"
سبق

قال الأرجنتيني "ميسي" المنتقل حديثًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: إنه جاهز للعب إلى جانب أصدقائه وأبرزهم البرازيلي "نيمار" والفرنسي "مبابي".

وتابع "ميسي": "تَطَوُّر الدوري الفرنسي دفعني للانضمام إلى النادي الكبير باريس سان جيرمان والمرصع بالنجوم، وأنا سعيد بذلك، وسعيد بتواجدي في مدينة باريس، ولديّ طموح ورغبة كبيرة في تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات والألقاب مع باريس، وتحديدًا مع زملائي اللاعبين والطاقم الفني".

ووجّه "ميسي" رسالة إلى جماهير ناديه السابق برشلونة: "أحترمكم وأقدركم، وما زلنا نتبادل الحب، وبرشلونة نادٍ عريق وكبير؛ لكن هذا حال كرة القدم".

وأبدى "ميسي" شغفه بالانخراط في التدريبات واللعب مع الفريق بشكل عاجل.

وفي نهاية المؤتمر التُقطت الصور التذكارية للاعب ورئيس النادي ناصر الخليفي.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
01:34 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:05 AM

"ميسي" خلال المؤتمر الصحفي: "جئتُ لباريس سان جيرمان لتحقيق إنجازات جديدة واللعب إلى جانب "نيمار" و"مبابي"

وجّه رسالة لجماهير برشلونة.. فماذا قال؟

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أحمد سرور - الرياض
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2,000

قال الأرجنتيني "ميسي" المنتقل حديثًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: إنه جاهز للعب إلى جانب أصدقائه وأبرزهم البرازيلي "نيمار" والفرنسي "مبابي".

وتابع "ميسي": "تَطَوُّر الدوري الفرنسي دفعني للانضمام إلى النادي الكبير باريس سان جيرمان والمرصع بالنجوم، وأنا سعيد بذلك، وسعيد بتواجدي في مدينة باريس، ولديّ طموح ورغبة كبيرة في تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات والألقاب مع باريس، وتحديدًا مع زملائي اللاعبين والطاقم الفني".

ووجّه "ميسي" رسالة إلى جماهير ناديه السابق برشلونة: "أحترمكم وأقدركم، وما زلنا نتبادل الحب، وبرشلونة نادٍ عريق وكبير؛ لكن هذا حال كرة القدم".

وأبدى "ميسي" شغفه بالانخراط في التدريبات واللعب مع الفريق بشكل عاجل.

وفي نهاية المؤتمر التُقطت الصور التذكارية للاعب ورئيس النادي ناصر الخليفي.

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