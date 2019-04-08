الفالح: إغلاق صفقة سندات "أرامكو" الأربعاء والطلب سيتجاوز 30 مليار دولار

قال: سوق النفط يتجه للتوازن ونأمل في إغلاق الاستحواذ على #سابك خلال 6 أشهر

أكّد وزير الطاقة، خالد الفالح؛ أن إغلاق صفقة #سندات_أرامكو سيكون يوم الأربعاء؛ متوقعاً أن يتجاوز الطلب على سندات #أرامكو 30 مليار دولار، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف الفالح؛ "نأمل في إغلاق صفقة استحواذ أرامكو على #سابك في غضون 6 أشهر، وأن صندوق الاستثمارات العامة قد يقرّر التخارج من الأصول غير الإستراتيجية".

وفي سياق ذي صلة، أكّد الفالح؛ أن سوق النفط تتجه صوب التوازن وقال "نقترب من مرحلة استقرار في مخزونات النفط، لكن مازلنا بحاجة إلى خفضها وأن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتجمع (أوبك+) سيكون محورياً في قرار تمديد التخفيضات الحالية".