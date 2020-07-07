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جازان .. انطلاق البرنامج الدعوي "خطر تنظيم الإخوان وفسادهم في الحرث والنسل"

ضمن جهود "الشؤون الإسلامية" لفضح الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم

انطلق يوم أمس البرنامج الدعوي (تنظيم الإخوان المسلمين .. فساد في الحرث والنسل) الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عددٍ من الدعاة عبر البث المباشر عن بعد على قناة الوزارة في (اليوتيوب) عند الساعة التاسعة مساء.

وقد استهل البرنامج بمحاضرتين، الأولى بعنوان: (منهج السلف في وجوب لزوم الجماعة والتحذير من التفرق)، ألقاها مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد المدخلي عند الساعة التاسعة مساء، أكد فيها أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على ثلاث ركائز، هي طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر، موضحًا أن مخطط الإخوان المسلمين فيه من المخاطر والإفساد للمجتمعات والشباب والشابات، مبينًا أن أهدافهم في هذه الدولة المباركة تدور في ثلاثة مجالات وهي التعليم والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمكاتب الخاصة بنشر الإسلام.

وحذّر "المدخلي" من التأثر بالشائعات الكاذبة والأفكار الهدامة التي يقوم بها تنظيم الإخوان المسلمين والتي تنشر عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف الطعن في الدين والأخلاق وتبث الفرقة والاختلاف، منوهًا بوجوب التنبُّه والحذر من هذه التنظيمات.

أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان: (خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة)، ألقاها الشيخ علي بن زيد المدخلي عند الساعة العاشرة مساء، بين فيها رموز التنظيم وكيفية نشأة الجماعة وخطرهم وأنهم يثيرون الحزبية بين المسلمين ويؤيدون التفرقة بين الجماعات ويزرعون الفتن بين الحاكم وشعبه ويبيحون الخروج عليه، وأنهم خطر عظيم على الأمن والاستقرار في الدول.

ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتحقيق رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، وبيان خطر جماعة الإخوان المسلمين، وفساد منهجهم والتحذير منهم.

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جازان .. انطلاق البرنامج الدعوي "خطر تنظيم الإخوان وفسادهم في الحرث والنسل"
سبق

انطلق يوم أمس البرنامج الدعوي (تنظيم الإخوان المسلمين .. فساد في الحرث والنسل) الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عددٍ من الدعاة عبر البث المباشر عن بعد على قناة الوزارة في (اليوتيوب) عند الساعة التاسعة مساء.

وقد استهل البرنامج بمحاضرتين، الأولى بعنوان: (منهج السلف في وجوب لزوم الجماعة والتحذير من التفرق)، ألقاها مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد المدخلي عند الساعة التاسعة مساء، أكد فيها أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على ثلاث ركائز، هي طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر، موضحًا أن مخطط الإخوان المسلمين فيه من المخاطر والإفساد للمجتمعات والشباب والشابات، مبينًا أن أهدافهم في هذه الدولة المباركة تدور في ثلاثة مجالات وهي التعليم والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمكاتب الخاصة بنشر الإسلام.

وحذّر "المدخلي" من التأثر بالشائعات الكاذبة والأفكار الهدامة التي يقوم بها تنظيم الإخوان المسلمين والتي تنشر عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف الطعن في الدين والأخلاق وتبث الفرقة والاختلاف، منوهًا بوجوب التنبُّه والحذر من هذه التنظيمات.

أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان: (خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة)، ألقاها الشيخ علي بن زيد المدخلي عند الساعة العاشرة مساء، بين فيها رموز التنظيم وكيفية نشأة الجماعة وخطرهم وأنهم يثيرون الحزبية بين المسلمين ويؤيدون التفرقة بين الجماعات ويزرعون الفتن بين الحاكم وشعبه ويبيحون الخروج عليه، وأنهم خطر عظيم على الأمن والاستقرار في الدول.

ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتحقيق رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، وبيان خطر جماعة الإخوان المسلمين، وفساد منهجهم والتحذير منهم.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
12:08 AM

جازان .. انطلاق البرنامج الدعوي "خطر تنظيم الإخوان وفسادهم في الحرث والنسل"

ضمن جهود "الشؤون الإسلامية" لفضح الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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انطلق يوم أمس البرنامج الدعوي (تنظيم الإخوان المسلمين .. فساد في الحرث والنسل) الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عددٍ من الدعاة عبر البث المباشر عن بعد على قناة الوزارة في (اليوتيوب) عند الساعة التاسعة مساء.

وقد استهل البرنامج بمحاضرتين، الأولى بعنوان: (منهج السلف في وجوب لزوم الجماعة والتحذير من التفرق)، ألقاها مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد المدخلي عند الساعة التاسعة مساء، أكد فيها أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على ثلاث ركائز، هي طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر، موضحًا أن مخطط الإخوان المسلمين فيه من المخاطر والإفساد للمجتمعات والشباب والشابات، مبينًا أن أهدافهم في هذه الدولة المباركة تدور في ثلاثة مجالات وهي التعليم والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمكاتب الخاصة بنشر الإسلام.

وحذّر "المدخلي" من التأثر بالشائعات الكاذبة والأفكار الهدامة التي يقوم بها تنظيم الإخوان المسلمين والتي تنشر عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف الطعن في الدين والأخلاق وتبث الفرقة والاختلاف، منوهًا بوجوب التنبُّه والحذر من هذه التنظيمات.

أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان: (خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة)، ألقاها الشيخ علي بن زيد المدخلي عند الساعة العاشرة مساء، بين فيها رموز التنظيم وكيفية نشأة الجماعة وخطرهم وأنهم يثيرون الحزبية بين المسلمين ويؤيدون التفرقة بين الجماعات ويزرعون الفتن بين الحاكم وشعبه ويبيحون الخروج عليه، وأنهم خطر عظيم على الأمن والاستقرار في الدول.

ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتحقيق رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، وبيان خطر جماعة الإخوان المسلمين، وفساد منهجهم والتحذير منهم.

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