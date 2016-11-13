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تبدأ الأسبوع المقبل.. جلسات علنية لمدة 3 أيام لعزل ترامب

آدم شيف: الشهود تلقوا بالفعل طلبات استدعاء للإدلاء بما لديهم

أعلن آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، أن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل؛ في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان "شيف" على "تويتر"، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء للإدلاء بشهاداتهم.

وتبدأ أولى الجلسات العلنية، في التحقيق بشأن المساءلة، يوم الأربعاء؛ حيث يحقق الديمقراطيون في ما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ووفق وكالة "سبوتنيك" من المقرر أن يُدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي، وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس، وكيرت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأوكرانيا، وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي بشهاداتهم في 19 نوفمبر.

وفي اليوم التالي، سيُدلي سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع، وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية، بشهاداتهم.

وستُدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 نوفمبر الجاري.

عزل ترامب مجلس النواب الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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تبدأ الأسبوع المقبل.. جلسات علنية لمدة 3 أيام لعزل ترامب
سبق

أعلن آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، أن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل؛ في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان "شيف" على "تويتر"، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء للإدلاء بشهاداتهم.

وتبدأ أولى الجلسات العلنية، في التحقيق بشأن المساءلة، يوم الأربعاء؛ حيث يحقق الديمقراطيون في ما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ووفق وكالة "سبوتنيك" من المقرر أن يُدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي، وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس، وكيرت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأوكرانيا، وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي بشهاداتهم في 19 نوفمبر.

وفي اليوم التالي، سيُدلي سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع، وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية، بشهاداتهم.

وستُدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 نوفمبر الجاري.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:18 AM

تبدأ الأسبوع المقبل.. جلسات علنية لمدة 3 أيام لعزل ترامب

آدم شيف: الشهود تلقوا بالفعل طلبات استدعاء للإدلاء بما لديهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، أن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل؛ في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان "شيف" على "تويتر"، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء للإدلاء بشهاداتهم.

وتبدأ أولى الجلسات العلنية، في التحقيق بشأن المساءلة، يوم الأربعاء؛ حيث يحقق الديمقراطيون في ما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ووفق وكالة "سبوتنيك" من المقرر أن يُدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي، وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس، وكيرت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأوكرانيا، وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي بشهاداتهم في 19 نوفمبر.

وفي اليوم التالي، سيُدلي سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع، وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية، بشهاداتهم.

وستُدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 نوفمبر الجاري.

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