النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. مازالت حرائق الغابات تضرب مناطق عدة حول العالم، فمن البرازيل إلى أوريغون، ومنها إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة، فقد قضت على نحو 3 ملايين فدان في الولاية الذهبية، وهي الحرائق الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا. على الجانب الأخر ما زال اللاجئون يعانون في أوروبا ما بين مخيمات محترقة، أو رحلات بقوارب الموت في عرض البحر.

1- طفل صغير يبكي بحرارة بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

2- لاجئون ورحلة الموت.. في محاولة لعبور القناة الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا على متن قارب صغير.

3- اشتعال النيران في غابة أنجلس الوطنية في ولاية كاليفورنيا.

4- دخان كثيف يغطي سماء أحد متنزهات كاليفورنيا إثر حرائق الغابات المستعرة.

5- حرارة النار تذيب لوحة إعلانية بعد اشتعال الغابات في ولاية أوريغون.

6- سماء غائمة بعد سلسلة من حرائق الغابات في ولاية أوريغون.

7- جثة تمساح هامدة بعد أن قتلته حرائق الغابات التي ضربت إقليم بانتانال بالبرازيل.

8- إعصار سالي يتسبب في غرق شوارع بينساكولا بولاية فلوريدا.

9- اكتظاظ في أحد شوارع دلهي.. بينما تضرب كورونا الهند بلا هوادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. مازالت حرائق الغابات تضرب مناطق عدة حول العالم، فمن البرازيل إلى أوريغون، ومنها إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة، فقد قضت على نحو 3 ملايين فدان في الولاية الذهبية، وهي الحرائق الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا. على الجانب الأخر ما زال اللاجئون يعانون في أوروبا ما بين مخيمات محترقة، أو رحلات بقوارب الموت في عرض البحر.

1- طفل صغير يبكي بحرارة بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

2- لاجئون ورحلة الموت.. في محاولة لعبور القناة الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا على متن قارب صغير.

3- اشتعال النيران في غابة أنجلس الوطنية في ولاية كاليفورنيا.

4- دخان كثيف يغطي سماء أحد متنزهات كاليفورنيا إثر حرائق الغابات المستعرة.

5- حرارة النار تذيب لوحة إعلانية بعد اشتعال الغابات في ولاية أوريغون.

6- سماء غائمة بعد سلسلة من حرائق الغابات في ولاية أوريغون.

7- جثة تمساح هامدة بعد أن قتلته حرائق الغابات التي ضربت إقليم بانتانال بالبرازيل.

8- إعصار سالي يتسبب في غرق شوارع بينساكولا بولاية فلوريدا.

9- اكتظاظ في أحد شوارع دلهي.. بينما تضرب كورونا الهند بلا هوادة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
01:37 AM

الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,521

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. مازالت حرائق الغابات تضرب مناطق عدة حول العالم، فمن البرازيل إلى أوريغون، ومنها إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة، فقد قضت على نحو 3 ملايين فدان في الولاية الذهبية، وهي الحرائق الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا. على الجانب الأخر ما زال اللاجئون يعانون في أوروبا ما بين مخيمات محترقة، أو رحلات بقوارب الموت في عرض البحر.

1- طفل صغير يبكي بحرارة بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

2- لاجئون ورحلة الموت.. في محاولة لعبور القناة الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا على متن قارب صغير.

3- اشتعال النيران في غابة أنجلس الوطنية في ولاية كاليفورنيا.

4- دخان كثيف يغطي سماء أحد متنزهات كاليفورنيا إثر حرائق الغابات المستعرة.

5- حرارة النار تذيب لوحة إعلانية بعد اشتعال الغابات في ولاية أوريغون.

6- سماء غائمة بعد سلسلة من حرائق الغابات في ولاية أوريغون.

7- جثة تمساح هامدة بعد أن قتلته حرائق الغابات التي ضربت إقليم بانتانال بالبرازيل.

8- إعصار سالي يتسبب في غرق شوارع بينساكولا بولاية فلوريدا.

9- اكتظاظ في أحد شوارع دلهي.. بينما تضرب كورونا الهند بلا هوادة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,162
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,013
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,842
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,688

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة