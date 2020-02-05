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هل سيدفع "الهلال" 12 مليون يورو لضم الكولومبي "فالكاو"؟

مقابل رحيل الفرنسي "قوميز"

كشفت تقارير صحفية تركية عديدة عن نية إدارة نادي الهلال دفع مبلغ 12 مليون يورو لضم اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو لاعب غلطة سراي التركي.

وقالت الصحف إن اللاعب من المتوقع أن يكون بديلاً للفرنسي بافيتمبي غوميز التي قالت الصحف إن إدارة الهلال لا تسعى لتجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة.

المتابع لحديث الصحف التركية في الآونة الأخيرة عن مفاوضات الأندية السعودية مع لاعبي دوريها، يكتشف أنها دأبت على الزجّ بأسماء الأندية السعودية لتسويق لاعبيها.

والفرنسي "قوميز" انضم للهلال في صيف 2018 وهو هداف الفريق في الموسمين الماضيين، وكان له دور كبير في تحقيق "الهلال" للقب دوري أبطال آسيا، والمشاركة في بطولة العالم للأندية.

نادي الهلال اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل سيدفع "الهلال" 12 مليون يورو لضم الكولومبي "فالكاو"؟
سبق

كشفت تقارير صحفية تركية عديدة عن نية إدارة نادي الهلال دفع مبلغ 12 مليون يورو لضم اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو لاعب غلطة سراي التركي.

وقالت الصحف إن اللاعب من المتوقع أن يكون بديلاً للفرنسي بافيتمبي غوميز التي قالت الصحف إن إدارة الهلال لا تسعى لتجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة.

المتابع لحديث الصحف التركية في الآونة الأخيرة عن مفاوضات الأندية السعودية مع لاعبي دوريها، يكتشف أنها دأبت على الزجّ بأسماء الأندية السعودية لتسويق لاعبيها.

والفرنسي "قوميز" انضم للهلال في صيف 2018 وهو هداف الفريق في الموسمين الماضيين، وكان له دور كبير في تحقيق "الهلال" للقب دوري أبطال آسيا، والمشاركة في بطولة العالم للأندية.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
03:00 PM

هل سيدفع "الهلال" 12 مليون يورو لضم الكولومبي "فالكاو"؟

مقابل رحيل الفرنسي "قوميز"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية تركية عديدة عن نية إدارة نادي الهلال دفع مبلغ 12 مليون يورو لضم اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو لاعب غلطة سراي التركي.

وقالت الصحف إن اللاعب من المتوقع أن يكون بديلاً للفرنسي بافيتمبي غوميز التي قالت الصحف إن إدارة الهلال لا تسعى لتجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة.

المتابع لحديث الصحف التركية في الآونة الأخيرة عن مفاوضات الأندية السعودية مع لاعبي دوريها، يكتشف أنها دأبت على الزجّ بأسماء الأندية السعودية لتسويق لاعبيها.

والفرنسي "قوميز" انضم للهلال في صيف 2018 وهو هداف الفريق في الموسمين الماضيين، وكان له دور كبير في تحقيق "الهلال" للقب دوري أبطال آسيا، والمشاركة في بطولة العالم للأندية.

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