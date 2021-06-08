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"الهجرة الدولية" تبحث ملف الاتجار بالأشخاص في السعودية مع جمعية "عون"

خلال اجتماع ضمن مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة مع "حقوق الإنسان"

عقدت منظمة الهجرة الدولية IOM اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع جمعية "عون" لرعاية ضحايا الجريمة، ناقش الاجتماع ملف الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية بحضور سارة بنت فهد التميمي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وكيل هيئة حقوق الإنسان للتعاون الدولي.

ونوهت المنظمة بجهود جمعية عون لرعاية عون لرعاية ضحايا الجريمة في إطار رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص في السعودية، وقيامها بأدوار مجتمعية في سبيل تعزيز الوعي وتقديم الرعاية الشاملة للضحايا.

فيما أوضحت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سارة التميمي خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به عون كجمعية أهلية سعودية متخصصة، وأكدت التميمي دعم اللجنة والهيئة لجهود الجمعية في هذا الإطار وتقديم الدعم الكامل لها والمساندة للقيام بأدوارها الوطنية النبيلة.

يُذكر أن هذا الاجتماع التنسيقي بين منظمة الهجرة الدولية وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة، يأتي ضمن مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية وهيئة حقوق الإنسان الحاضنة لـ(اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) في السعودية.

وتجدر الإشارة أن جمعية "عون" لرعاية ضحايا الجريمة جمعيةٌ أهليةٌ سعوديةٌ متخصصة، تشرف عليها وزارة الداخلية، وتعنى بتقديم العون النفسي والاجتماعي والقانوني والمادي لضحايا الجريمة في منطقة الرياض، وتعد فريدة من نوعها على مستوى المنطقة في فكرتها وخدماتها لشريحة كبيرة في المجتمع بحاجة إلى الدعم والمساندة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهجرة الدولية" تبحث ملف الاتجار بالأشخاص في السعودية مع جمعية "عون"
سبق

عقدت منظمة الهجرة الدولية IOM اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع جمعية "عون" لرعاية ضحايا الجريمة، ناقش الاجتماع ملف الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية بحضور سارة بنت فهد التميمي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وكيل هيئة حقوق الإنسان للتعاون الدولي.

ونوهت المنظمة بجهود جمعية عون لرعاية عون لرعاية ضحايا الجريمة في إطار رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص في السعودية، وقيامها بأدوار مجتمعية في سبيل تعزيز الوعي وتقديم الرعاية الشاملة للضحايا.

فيما أوضحت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سارة التميمي خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به عون كجمعية أهلية سعودية متخصصة، وأكدت التميمي دعم اللجنة والهيئة لجهود الجمعية في هذا الإطار وتقديم الدعم الكامل لها والمساندة للقيام بأدوارها الوطنية النبيلة.

يُذكر أن هذا الاجتماع التنسيقي بين منظمة الهجرة الدولية وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة، يأتي ضمن مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية وهيئة حقوق الإنسان الحاضنة لـ(اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) في السعودية.

وتجدر الإشارة أن جمعية "عون" لرعاية ضحايا الجريمة جمعيةٌ أهليةٌ سعوديةٌ متخصصة، تشرف عليها وزارة الداخلية، وتعنى بتقديم العون النفسي والاجتماعي والقانوني والمادي لضحايا الجريمة في منطقة الرياض، وتعد فريدة من نوعها على مستوى المنطقة في فكرتها وخدماتها لشريحة كبيرة في المجتمع بحاجة إلى الدعم والمساندة.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
04:07 PM

"الهجرة الدولية" تبحث ملف الاتجار بالأشخاص في السعودية مع جمعية "عون"

خلال اجتماع ضمن مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة مع "حقوق الإنسان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت منظمة الهجرة الدولية IOM اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع جمعية "عون" لرعاية ضحايا الجريمة، ناقش الاجتماع ملف الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية بحضور سارة بنت فهد التميمي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وكيل هيئة حقوق الإنسان للتعاون الدولي.

ونوهت المنظمة بجهود جمعية عون لرعاية عون لرعاية ضحايا الجريمة في إطار رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص في السعودية، وقيامها بأدوار مجتمعية في سبيل تعزيز الوعي وتقديم الرعاية الشاملة للضحايا.

فيما أوضحت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سارة التميمي خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به عون كجمعية أهلية سعودية متخصصة، وأكدت التميمي دعم اللجنة والهيئة لجهود الجمعية في هذا الإطار وتقديم الدعم الكامل لها والمساندة للقيام بأدوارها الوطنية النبيلة.

يُذكر أن هذا الاجتماع التنسيقي بين منظمة الهجرة الدولية وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة، يأتي ضمن مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية وهيئة حقوق الإنسان الحاضنة لـ(اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) في السعودية.

وتجدر الإشارة أن جمعية "عون" لرعاية ضحايا الجريمة جمعيةٌ أهليةٌ سعوديةٌ متخصصة، تشرف عليها وزارة الداخلية، وتعنى بتقديم العون النفسي والاجتماعي والقانوني والمادي لضحايا الجريمة في منطقة الرياض، وتعد فريدة من نوعها على مستوى المنطقة في فكرتها وخدماتها لشريحة كبيرة في المجتمع بحاجة إلى الدعم والمساندة.

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