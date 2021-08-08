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"الصحة": تسجيل 731 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 620 خلال الـ24 ساعة الماضية

21967 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع 7214 تلتها الشرقية بـ3022

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (21967) مخالفة، وذلك للفترة من 22/ 12/ 1442هـ حتى 28/ 12/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7214)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3022)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2189)، ومنطقة القصيم بـ(2119)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1836)، ومنطقة حائل بـ(1818)، ومنطقة الجوف بـ(1331)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(666)، ومنطقة تبوك بـ(541)، ومنطقة الباحة بـ(334)، ومنطقة جازان بـ(316)، ومنطقة عسير بـ(314)، ومنطقة نجران بـ(267).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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21967 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (21967) مخالفة، وذلك للفترة من 22/ 12/ 1442هـ حتى 28/ 12/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7214)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3022)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2189)، ومنطقة القصيم بـ(2119)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1836)، ومنطقة حائل بـ(1818)، ومنطقة الجوف بـ(1331)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(666)، ومنطقة تبوك بـ(541)، ومنطقة الباحة بـ(334)، ومنطقة جازان بـ(316)، ومنطقة عسير بـ(314)، ومنطقة نجران بـ(267).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:16 PM

21967 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع 7214 تلتها الشرقية بـ3022

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (21967) مخالفة، وذلك للفترة من 22/ 12/ 1442هـ حتى 28/ 12/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7214)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3022)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2189)، ومنطقة القصيم بـ(2119)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1836)، ومنطقة حائل بـ(1818)، ومنطقة الجوف بـ(1331)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(666)، ومنطقة تبوك بـ(541)، ومنطقة الباحة بـ(334)، ومنطقة جازان بـ(316)، ومنطقة عسير بـ(314)، ومنطقة نجران بـ(267).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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