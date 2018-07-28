النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أستراليا.. تمديد الإغلاق في سيدني 4 أسابيع إضافية بسبب تفشي المتحور دلتا

حتى 28 أغسطس القادم

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا مكتسبة محليًّا.

وأوضحت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان، عن تمديد الإغلاق في سيدني الكبرى لمدة أربعة أسابيع إضافية حتى 28 أغسطس القادم بسبب تفشي المتحور دلتا شديد العدوى في المدينة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أستراليا.. تمديد الإغلاق في سيدني 4 أسابيع إضافية بسبب تفشي المتحور دلتا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا مكتسبة محليًّا.

وأوضحت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان، عن تمديد الإغلاق في سيدني الكبرى لمدة أربعة أسابيع إضافية حتى 28 أغسطس القادم بسبب تفشي المتحور دلتا شديد العدوى في المدينة.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
08:35 AM

أستراليا.. تمديد الإغلاق في سيدني 4 أسابيع إضافية بسبب تفشي المتحور دلتا

حتى 28 أغسطس القادم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
311

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا مكتسبة محليًّا.

وأوضحت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان، عن تمديد الإغلاق في سيدني الكبرى لمدة أربعة أسابيع إضافية حتى 28 أغسطس القادم بسبب تفشي المتحور دلتا شديد العدوى في المدينة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,193
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,507
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,018

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة