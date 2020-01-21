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"حماية المستهلك": هذه الأغذية المسموح ببيعها  في المقاصف المدرسية

قالت عبر "إنفوجرافيك": يمنع إضافة حشوات أخرى دون موافقة من وزارة التعليم

أكّدت جمعية حماية المستهلك أن هناك مجموعة من الشروط والمواد الغذائية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية.

وأوضحت عبر "إنفوجرافيك"، أن من المواد الغذائية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية السندويتشات والفطائر التي تكون من خبز عربي أو صامولي أو توست؛ مبينة أن الجبن واللبنة المستخدمة يجب أن تكون قليلة الدسم والملح.

وعن المحتويات المسموح بها بيّنت الجمعية، هي: جبن، زعتر، مربى، فول سوداني، حمص، بيض، فول، مؤكدة أنه يمنع إضافة حشوات أخرى دون أخذ موافقة من وزارة التعليم.

جمعية حماية المستهلك المواد الغذائية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حماية المستهلك": هذه الأغذية المسموح ببيعها  في المقاصف المدرسية
سبق

أكّدت جمعية حماية المستهلك أن هناك مجموعة من الشروط والمواد الغذائية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية.

وأوضحت عبر "إنفوجرافيك"، أن من المواد الغذائية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية السندويتشات والفطائر التي تكون من خبز عربي أو صامولي أو توست؛ مبينة أن الجبن واللبنة المستخدمة يجب أن تكون قليلة الدسم والملح.

وعن المحتويات المسموح بها بيّنت الجمعية، هي: جبن، زعتر، مربى، فول سوداني، حمص، بيض، فول، مؤكدة أنه يمنع إضافة حشوات أخرى دون أخذ موافقة من وزارة التعليم.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
12:03 PM

"حماية المستهلك": هذه الأغذية المسموح ببيعها  في المقاصف المدرسية

قالت عبر "إنفوجرافيك": يمنع إضافة حشوات أخرى دون موافقة من وزارة التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت جمعية حماية المستهلك أن هناك مجموعة من الشروط والمواد الغذائية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية.

وأوضحت عبر "إنفوجرافيك"، أن من المواد الغذائية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية السندويتشات والفطائر التي تكون من خبز عربي أو صامولي أو توست؛ مبينة أن الجبن واللبنة المستخدمة يجب أن تكون قليلة الدسم والملح.

وعن المحتويات المسموح بها بيّنت الجمعية، هي: جبن، زعتر، مربى، فول سوداني، حمص، بيض، فول، مؤكدة أنه يمنع إضافة حشوات أخرى دون أخذ موافقة من وزارة التعليم.

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