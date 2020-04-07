ظهرت الأعراض.. وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يعزل نفسه

أحد أكبر الأعضاء بحكومة جونسون وما زال مستمرًّا في أداء عمله

يخضع وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، للعزل الذاتي، بعد ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا على أحد أفراد عائلته.

وقال تليفزيون "آي.تي.في": إن "جوف"، أحد أكبر الأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بوري جونسون، لا يزال مستمرًّا في أداء عمله.

وكان "جوف" قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية دومينيك راب، سيدير شؤون البلاد خلال وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة؛ مضيفًا أن أي قرار بشأن رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا لن يتأجل.

وقال "جوف" في تصريحات بثها تلفزيون "آي.تي.في": "الشخص الذي يدير البلاد وفقًا للخطة التي وضعها رئيس الوزراء، هو دومينيك راب وزير الخارجية".