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متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة

أكد أن الجهات الحكومية تتابع مع "وقاية" التدابير الاحترازية

أكد سعد عبدالله آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نمط العمل عن بُعد ما زال مستمراً، ويعتبر من الأساليب الجديدة والحديثة التي أثبتت نجاحها وفعاليتها خلال فترة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال ردّه على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي عُقِد اليوم الأحد، حول إذا ما كان قد تقرر إيقاف العمل عن بعد، وتحديدًا لدى الجهات الحكومية، وعن المستجدات حول الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال في هذا الصدد إن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكّنت جميع الجهات الحكومية من الاستفادة من نمط العمل عن بعد، من خلال تحديد النسبة التي تراها الجهة مناسبة على ألا تتجاوز 25٪".

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وحول ما يستجد في ذلك، أضاف: "يكمن دور الجهة الحكومية في تطبيق ما تصدره هيئة الصحة العامة وقاية، حيال الإجراءات الاحترازية"، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع "وقاية" أصدرت أدلة إجرائية وبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص للحد من انتشار فيروس كورونا في مقارّ العمل.

ولفت إلى أن "وقاية" تقوم بشكل مستمر بتحديث هذه الإجراءات بما يحقق الأمان الصحي في مقرات العمل في كل من القطاع العام والخاص.

وشدد ‏متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الجميع الإسراع بالمبادرة لتلقي اللقاح وعدم التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن نسبة المحصنين من موظفي القطاع العام وصلت إلى 97%، والقطاع الخاص 96%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة
سبق

أكد سعد عبدالله آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نمط العمل عن بُعد ما زال مستمراً، ويعتبر من الأساليب الجديدة والحديثة التي أثبتت نجاحها وفعاليتها خلال فترة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال ردّه على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي عُقِد اليوم الأحد، حول إذا ما كان قد تقرر إيقاف العمل عن بعد، وتحديدًا لدى الجهات الحكومية، وعن المستجدات حول الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال في هذا الصدد إن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكّنت جميع الجهات الحكومية من الاستفادة من نمط العمل عن بعد، من خلال تحديد النسبة التي تراها الجهة مناسبة على ألا تتجاوز 25٪".

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وحول ما يستجد في ذلك، أضاف: "يكمن دور الجهة الحكومية في تطبيق ما تصدره هيئة الصحة العامة وقاية، حيال الإجراءات الاحترازية"، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع "وقاية" أصدرت أدلة إجرائية وبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص للحد من انتشار فيروس كورونا في مقارّ العمل.

ولفت إلى أن "وقاية" تقوم بشكل مستمر بتحديث هذه الإجراءات بما يحقق الأمان الصحي في مقرات العمل في كل من القطاع العام والخاص.

وشدد ‏متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الجميع الإسراع بالمبادرة لتلقي اللقاح وعدم التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن نسبة المحصنين من موظفي القطاع العام وصلت إلى 97%، والقطاع الخاص 96%.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
06:36 PM

متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة

أكد أن الجهات الحكومية تتابع مع "وقاية" التدابير الاحترازية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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3,029

أكد سعد عبدالله آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نمط العمل عن بُعد ما زال مستمراً، ويعتبر من الأساليب الجديدة والحديثة التي أثبتت نجاحها وفعاليتها خلال فترة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال ردّه على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي عُقِد اليوم الأحد، حول إذا ما كان قد تقرر إيقاف العمل عن بعد، وتحديدًا لدى الجهات الحكومية، وعن المستجدات حول الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال في هذا الصدد إن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكّنت جميع الجهات الحكومية من الاستفادة من نمط العمل عن بعد، من خلال تحديد النسبة التي تراها الجهة مناسبة على ألا تتجاوز 25٪".

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وحول ما يستجد في ذلك، أضاف: "يكمن دور الجهة الحكومية في تطبيق ما تصدره هيئة الصحة العامة وقاية، حيال الإجراءات الاحترازية"، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع "وقاية" أصدرت أدلة إجرائية وبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص للحد من انتشار فيروس كورونا في مقارّ العمل.

ولفت إلى أن "وقاية" تقوم بشكل مستمر بتحديث هذه الإجراءات بما يحقق الأمان الصحي في مقرات العمل في كل من القطاع العام والخاص.

وشدد ‏متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الجميع الإسراع بالمبادرة لتلقي اللقاح وعدم التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن نسبة المحصنين من موظفي القطاع العام وصلت إلى 97%، والقطاع الخاص 96%.

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