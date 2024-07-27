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مقبرة جماعية للرضّع في دولة إفريقية .. طقوس أم بيع أعضاء؟

25 جثة صغيرة "موضبة" في أكياس سوداء اكتشفها الحارس

أعلنت سلطات كوت ديفوار، العثور على جثث 25 رضيعاً في مقبرة مدينة "غانيوا" الكبيرة، التي تقع على بُعد 230 كيلو متراً، شمالي العاصمة أبيدجان.

وقال المساعد الثالث لرئيس بلدية المدينة صامويل كناكاليه؛ وفق "سكاي نيوز عربية": عُثر على 25 جثة صغيرة "موضبة" في أكياس سوداء، واكتشف حارس المقبرة الجثث لدى تسلّمه مهامه، صباح الأربعاء الماضي.

وأضاف: "البلدية" أعربت عن استيائها لمدير المستشفى الحكومي، والمسؤولين في العيادات الخاصة في المدينة.

وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة، وأفاد مصدر محلي بأن الأمر قد يكون مرتبطاً "بالاتجار برضّع توفوا"؛ لبيع أعضائهم إلى الخارج أو لاستخدامها في طقوس ما.

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مقبرة جماعية للرضّع في دولة إفريقية .. طقوس أم بيع أعضاء؟
سبق

أعلنت سلطات كوت ديفوار، العثور على جثث 25 رضيعاً في مقبرة مدينة "غانيوا" الكبيرة، التي تقع على بُعد 230 كيلو متراً، شمالي العاصمة أبيدجان.

وقال المساعد الثالث لرئيس بلدية المدينة صامويل كناكاليه؛ وفق "سكاي نيوز عربية": عُثر على 25 جثة صغيرة "موضبة" في أكياس سوداء، واكتشف حارس المقبرة الجثث لدى تسلّمه مهامه، صباح الأربعاء الماضي.

وأضاف: "البلدية" أعربت عن استيائها لمدير المستشفى الحكومي، والمسؤولين في العيادات الخاصة في المدينة.

وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة، وأفاد مصدر محلي بأن الأمر قد يكون مرتبطاً "بالاتجار برضّع توفوا"؛ لبيع أعضائهم إلى الخارج أو لاستخدامها في طقوس ما.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
12:34 PM

مقبرة جماعية للرضّع في دولة إفريقية .. طقوس أم بيع أعضاء؟

25 جثة صغيرة "موضبة" في أكياس سوداء اكتشفها الحارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطات كوت ديفوار، العثور على جثث 25 رضيعاً في مقبرة مدينة "غانيوا" الكبيرة، التي تقع على بُعد 230 كيلو متراً، شمالي العاصمة أبيدجان.

وقال المساعد الثالث لرئيس بلدية المدينة صامويل كناكاليه؛ وفق "سكاي نيوز عربية": عُثر على 25 جثة صغيرة "موضبة" في أكياس سوداء، واكتشف حارس المقبرة الجثث لدى تسلّمه مهامه، صباح الأربعاء الماضي.

وأضاف: "البلدية" أعربت عن استيائها لمدير المستشفى الحكومي، والمسؤولين في العيادات الخاصة في المدينة.

وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة، وأفاد مصدر محلي بأن الأمر قد يكون مرتبطاً "بالاتجار برضّع توفوا"؛ لبيع أعضائهم إلى الخارج أو لاستخدامها في طقوس ما.

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