أول رد من "البيت الأزرق" على صواريخ بيونج يانج الباليستية

الواقعة الثانية خلال أيام عدة وبعد شهر من لقاء "كيم" مع "ترامب"

أعربت كوريا الجنوبية، عن قلقها من إطلاق جارتها الشمالية صواريخ باليستية باتجاه ساحلها الشرقي، وهو الإجراء الثاني من نوعه في خلال أقل من أسبوع.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن "البيت الأزرق"، أنها "تعرب عن قلقها الشديد من إطلاق الصاروخين".

والبيت الأزرق يعد هو المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية، ويقع في العاصمة سيئول.

وبحسب وكالة "سبوتنيك عربي"، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية قامت باختبار صاروخيْن قصيرَي المدى في وقتٍ مبكر، اليوم الأربعاء، من ساحلها الشرقي.

وقالت رئاسة الأركان العسكرية: "عند الساعة 05:06 و05:27 من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، سجّلت قواتنا المسلحة بالقرب من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، إطلاق صاروخيْن قصيرَي المدى باتجاه البحر".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت الأسبوع الماضي، صاروخيْن باليستيَّيْن جديديْن قصيرَي المدى، في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونج أون؛ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ الشهر الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.