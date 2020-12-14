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الأعطال تضرب خدمات "جوجل" و"جي ميل" و"يوتيوب" على مستوى العالم

تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت" والشات التابع لبريد "جي ميل"

رصد موقع "دوان ديكتور" بعض الأعطال بخدمات "جوجل"؛ منها خدمة البحث، وجي ميل، ويوتيوب، وجوجل درايف، وستاديا، ومتجر جوجل.
واشتكى العديد من الأشخاص على مستوى العالم من أعطال تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت"، والشات التابع لبريد "جي ميل" وبعض الخدمات الأخرى.

خدمات جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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الأعطال تضرب خدمات "جوجل" و"جي ميل" و"يوتيوب" على مستوى العالم
سبق

رصد موقع "دوان ديكتور" بعض الأعطال بخدمات "جوجل"؛ منها خدمة البحث، وجي ميل، ويوتيوب، وجوجل درايف، وستاديا، ومتجر جوجل.
واشتكى العديد من الأشخاص على مستوى العالم من أعطال تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت"، والشات التابع لبريد "جي ميل" وبعض الخدمات الأخرى.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
03:31 PM

الأعطال تضرب خدمات "جوجل" و"جي ميل" و"يوتيوب" على مستوى العالم

تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت" والشات التابع لبريد "جي ميل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,966

رصد موقع "دوان ديكتور" بعض الأعطال بخدمات "جوجل"؛ منها خدمة البحث، وجي ميل، ويوتيوب، وجوجل درايف، وستاديا، ومتجر جوجل.
واشتكى العديد من الأشخاص على مستوى العالم من أعطال تسببت في توقف تطبيق "هانج آوت"، والشات التابع لبريد "جي ميل" وبعض الخدمات الأخرى.

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