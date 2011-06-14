"هواوي" تعلن تأجيل طرح هاتفها القابل للطي

نفت أي علاقة بين القرار وأزمة "جوجل" معها

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، بصورة مفاجئة، تأجيل طرح أحد هواتفها المرتقبة وهو الهاتف "القابل للطي".

ونشر موقع "أندرويد هيدلاين" التقني المتخصص، تقريرًا أشار فيه إلى أن "هواوي" أجلت إطلاق هاتفها المرتقب القابل للطي "هواوي ميت إكس" إلى شهر سبتمبر المقبل، بدلًا من طرحه في يونيو الجاري.

وقالت الشركة إن تأجيل طرح هاتفها المرتقب ليس له علاقة بالأزمة الناشبة حاليًا بينها وبين شركة "جوجل" الأمريكية، التي سحبت ترخيص "أندرويد من هواتفها.

وأوضحت أن تأجيل طرح "هواوي ميت إكس" يرجع إلى سعيها لتحسين جودة الشاشة القابلة للطي، بصورة أفضل.

وقال نائب رئيس هواوي، فنسنت بينغ: نُجري اختبارات كثيرة للهاتف، ونعمل بشكل دؤوب حتى نقوم بطرح الجهاز في أقرب وقت ممكن.