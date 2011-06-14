النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هواوي" تعلن تأجيل طرح هاتفها القابل للطي

نفت أي علاقة بين القرار وأزمة "جوجل" معها

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، بصورة مفاجئة، تأجيل طرح أحد هواتفها المرتقبة وهو الهاتف "القابل للطي".

ونشر موقع "أندرويد هيدلاين" التقني المتخصص، تقريرًا أشار فيه إلى أن "هواوي" أجلت إطلاق هاتفها المرتقب القابل للطي "هواوي ميت إكس" إلى شهر سبتمبر المقبل، بدلًا من طرحه في يونيو الجاري.

وقالت الشركة إن تأجيل طرح هاتفها المرتقب ليس له علاقة بالأزمة الناشبة حاليًا بينها وبين شركة "جوجل" الأمريكية، التي سحبت ترخيص "أندرويد من هواتفها.

وأوضحت أن تأجيل طرح "هواوي ميت إكس" يرجع إلى سعيها لتحسين جودة الشاشة القابلة للطي، بصورة أفضل.

وقال نائب رئيس هواوي، فنسنت بينغ: نُجري اختبارات كثيرة للهاتف، ونعمل بشكل دؤوب حتى نقوم بطرح الجهاز في أقرب وقت ممكن.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"هواوي" تعلن تأجيل طرح هاتفها القابل للطي
سبق

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، بصورة مفاجئة، تأجيل طرح أحد هواتفها المرتقبة وهو الهاتف "القابل للطي".

ونشر موقع "أندرويد هيدلاين" التقني المتخصص، تقريرًا أشار فيه إلى أن "هواوي" أجلت إطلاق هاتفها المرتقب القابل للطي "هواوي ميت إكس" إلى شهر سبتمبر المقبل، بدلًا من طرحه في يونيو الجاري.

وقالت الشركة إن تأجيل طرح هاتفها المرتقب ليس له علاقة بالأزمة الناشبة حاليًا بينها وبين شركة "جوجل" الأمريكية، التي سحبت ترخيص "أندرويد من هواتفها.

وأوضحت أن تأجيل طرح "هواوي ميت إكس" يرجع إلى سعيها لتحسين جودة الشاشة القابلة للطي، بصورة أفضل.

وقال نائب رئيس هواوي، فنسنت بينغ: نُجري اختبارات كثيرة للهاتف، ونعمل بشكل دؤوب حتى نقوم بطرح الجهاز في أقرب وقت ممكن.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
06:07 PM

"هواوي" تعلن تأجيل طرح هاتفها القابل للطي

نفت أي علاقة بين القرار وأزمة "جوجل" معها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,295

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، بصورة مفاجئة، تأجيل طرح أحد هواتفها المرتقبة وهو الهاتف "القابل للطي".

ونشر موقع "أندرويد هيدلاين" التقني المتخصص، تقريرًا أشار فيه إلى أن "هواوي" أجلت إطلاق هاتفها المرتقب القابل للطي "هواوي ميت إكس" إلى شهر سبتمبر المقبل، بدلًا من طرحه في يونيو الجاري.

وقالت الشركة إن تأجيل طرح هاتفها المرتقب ليس له علاقة بالأزمة الناشبة حاليًا بينها وبين شركة "جوجل" الأمريكية، التي سحبت ترخيص "أندرويد من هواتفها.

وأوضحت أن تأجيل طرح "هواوي ميت إكس" يرجع إلى سعيها لتحسين جودة الشاشة القابلة للطي، بصورة أفضل.

وقال نائب رئيس هواوي، فنسنت بينغ: نُجري اختبارات كثيرة للهاتف، ونعمل بشكل دؤوب حتى نقوم بطرح الجهاز في أقرب وقت ممكن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,716
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,541
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,464
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,358

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة