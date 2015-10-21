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الإحصاء الخليجي: قرابة 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,453 وحالات التعافي من الفيروس 2,489,267

شارف عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون على 81 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,971,150 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,517,640 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,489,267 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,453 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإحصاء الخليجي: قرابة 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %
سبق

شارف عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون على 81 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,971,150 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,517,640 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,489,267 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,453 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
01:03 PM

الإحصاء الخليجي: قرابة 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,453 وحالات التعافي من الفيروس 2,489,267

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارف عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون على 81 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,971,150 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,517,640 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,489,267 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,453 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

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