النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

افتتاح الملحقية التجارية السعودية في المغرب

لتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، أمس؛ الملحقية التجارية السعودية في المغرب، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية فيصل بن زيد المهناء الذي باشر مهام أعماله.

وأكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن افتتاح الملحقية التجارية يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، كما يمثل امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز التواجد التجاري للمملكة في الأسواق الخارجية.

وتتولى الملحقية التجارية مهام تمكين النفاذ للصادرات السعودية وجذب الاستثمارات إلى المملكة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في تحقيق ذلك، وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للقطاع الخاص التي تتضمّن التشريعات والفرص التجارية والفعاليات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن سعد الغريري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
افتتاح الملحقية التجارية السعودية في المغرب
سبق

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، أمس؛ الملحقية التجارية السعودية في المغرب، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية فيصل بن زيد المهناء الذي باشر مهام أعماله.

وأكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن افتتاح الملحقية التجارية يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، كما يمثل امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز التواجد التجاري للمملكة في الأسواق الخارجية.

وتتولى الملحقية التجارية مهام تمكين النفاذ للصادرات السعودية وجذب الاستثمارات إلى المملكة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في تحقيق ذلك، وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للقطاع الخاص التي تتضمّن التشريعات والفرص التجارية والفعاليات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
04:18 PM

افتتاح الملحقية التجارية السعودية في المغرب

لتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,393

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، أمس؛ الملحقية التجارية السعودية في المغرب، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية فيصل بن زيد المهناء الذي باشر مهام أعماله.

وأكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن افتتاح الملحقية التجارية يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، كما يمثل امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز التواجد التجاري للمملكة في الأسواق الخارجية.

وتتولى الملحقية التجارية مهام تمكين النفاذ للصادرات السعودية وجذب الاستثمارات إلى المملكة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في تحقيق ذلك، وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للقطاع الخاص التي تتضمّن التشريعات والفرص التجارية والفعاليات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,642
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,003
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,182

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة