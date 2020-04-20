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انطلاق مبادرة "دواكم واصل".. والأميرة هند: تشرفتُ بالمشاركة ميدانيًّا

ضمن حملة "نعين ونعاون" لتوصيل الأدوية لذوي الشهداء والقوات المسلحة

انطلقت أمس مبادرة "دواكم واصل"، إحدى مبادرات مؤسسة "وقف شباب خير أمة"، ضمن حملة "نعين ونعاون" التي شملت 190 رحلة في يومها الأول من قِبل متطوعين ومتطوعات؛ وذلك لتوصيل الأدوية لذوي شهداء الواجب ورجال القوات المسلحة وعوائلهم.

وفي التفاصيل، عبَّرت الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود عن تشرفها بالمشاركة في هذه الحملة، وغرَّدت عبر حسابها بتويتر ‪@hind_a_alsaud تحت وسم: ‫#كلنا_مسؤول‏ ‫#الزم_بيتك: "تشرفتُ بالمشاركة ميدانيًّا في مبادرة توزيع الأدوية على المرضى ضمن حملة نعين ونعاون، وأسأل الله لهم الشفاء العاجل".

ووصفت الأميرة هند التنظيم في الحملة بالرائع والمرتب؛ إذ يتم تسليم دفعات أدوية كل منطقة بذاتها. مشيرة إلى أنها تسلمت منطقة وسط مدينة الرياض، وستقوم بتوصيلها -بإذن الله-.

يُذكر أنه تم اختيار الأميرة هند آل سعود سفيرة لمناصرة الجهود الدولية في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد.

وتأتي حملة نعين ونعاون، التي تنفذها مؤسسة "وقف شباب خير أمة"، إيمانًا بدورها المجتمعي، وتحقيقًا لواجبها الوطني للمساهمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، وبدعم رئيسي من شركة التدريع للصناعات العسكرية.

وتتضمن الحملة مبادرات عدة، وتقديم ثلاثة مستشفيات ميدانية متنقلة مجهزة بالكامل مع عربة إسعاف، ومساندة الأُسر المتضررة من أزمة كورونا بتوزيع سلال غذائية، كذلك ترميم وتعقيم مساجد الطرق الواقعة بالقرب من مدينة الرياض، وتعقيم الأحياء ومرافقها داخل مدينة الرياض، وكذلك مساندة المرضى بتوصيل الأدوية لمنازلهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مبادرة "دواكم واصل".. والأميرة هند: تشرفتُ بالمشاركة ميدانيًّا
سبق

انطلقت أمس مبادرة "دواكم واصل"، إحدى مبادرات مؤسسة "وقف شباب خير أمة"، ضمن حملة "نعين ونعاون" التي شملت 190 رحلة في يومها الأول من قِبل متطوعين ومتطوعات؛ وذلك لتوصيل الأدوية لذوي شهداء الواجب ورجال القوات المسلحة وعوائلهم.

وفي التفاصيل، عبَّرت الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود عن تشرفها بالمشاركة في هذه الحملة، وغرَّدت عبر حسابها بتويتر ‪@hind_a_alsaud تحت وسم: ‫#كلنا_مسؤول‏ ‫#الزم_بيتك: "تشرفتُ بالمشاركة ميدانيًّا في مبادرة توزيع الأدوية على المرضى ضمن حملة نعين ونعاون، وأسأل الله لهم الشفاء العاجل".

ووصفت الأميرة هند التنظيم في الحملة بالرائع والمرتب؛ إذ يتم تسليم دفعات أدوية كل منطقة بذاتها. مشيرة إلى أنها تسلمت منطقة وسط مدينة الرياض، وستقوم بتوصيلها -بإذن الله-.

يُذكر أنه تم اختيار الأميرة هند آل سعود سفيرة لمناصرة الجهود الدولية في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد.

وتأتي حملة نعين ونعاون، التي تنفذها مؤسسة "وقف شباب خير أمة"، إيمانًا بدورها المجتمعي، وتحقيقًا لواجبها الوطني للمساهمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، وبدعم رئيسي من شركة التدريع للصناعات العسكرية.

وتتضمن الحملة مبادرات عدة، وتقديم ثلاثة مستشفيات ميدانية متنقلة مجهزة بالكامل مع عربة إسعاف، ومساندة الأُسر المتضررة من أزمة كورونا بتوزيع سلال غذائية، كذلك ترميم وتعقيم مساجد الطرق الواقعة بالقرب من مدينة الرياض، وتعقيم الأحياء ومرافقها داخل مدينة الرياض، وكذلك مساندة المرضى بتوصيل الأدوية لمنازلهم.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
01:37 AM

انطلاق مبادرة "دواكم واصل".. والأميرة هند: تشرفتُ بالمشاركة ميدانيًّا

ضمن حملة "نعين ونعاون" لتوصيل الأدوية لذوي الشهداء والقوات المسلحة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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انطلقت أمس مبادرة "دواكم واصل"، إحدى مبادرات مؤسسة "وقف شباب خير أمة"، ضمن حملة "نعين ونعاون" التي شملت 190 رحلة في يومها الأول من قِبل متطوعين ومتطوعات؛ وذلك لتوصيل الأدوية لذوي شهداء الواجب ورجال القوات المسلحة وعوائلهم.

وفي التفاصيل، عبَّرت الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود عن تشرفها بالمشاركة في هذه الحملة، وغرَّدت عبر حسابها بتويتر ‪@hind_a_alsaud تحت وسم: ‫#كلنا_مسؤول‏ ‫#الزم_بيتك: "تشرفتُ بالمشاركة ميدانيًّا في مبادرة توزيع الأدوية على المرضى ضمن حملة نعين ونعاون، وأسأل الله لهم الشفاء العاجل".

ووصفت الأميرة هند التنظيم في الحملة بالرائع والمرتب؛ إذ يتم تسليم دفعات أدوية كل منطقة بذاتها. مشيرة إلى أنها تسلمت منطقة وسط مدينة الرياض، وستقوم بتوصيلها -بإذن الله-.

يُذكر أنه تم اختيار الأميرة هند آل سعود سفيرة لمناصرة الجهود الدولية في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد.

وتأتي حملة نعين ونعاون، التي تنفذها مؤسسة "وقف شباب خير أمة"، إيمانًا بدورها المجتمعي، وتحقيقًا لواجبها الوطني للمساهمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، وبدعم رئيسي من شركة التدريع للصناعات العسكرية.

وتتضمن الحملة مبادرات عدة، وتقديم ثلاثة مستشفيات ميدانية متنقلة مجهزة بالكامل مع عربة إسعاف، ومساندة الأُسر المتضررة من أزمة كورونا بتوزيع سلال غذائية، كذلك ترميم وتعقيم مساجد الطرق الواقعة بالقرب من مدينة الرياض، وتعقيم الأحياء ومرافقها داخل مدينة الرياض، وكذلك مساندة المرضى بتوصيل الأدوية لمنازلهم.

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