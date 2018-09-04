أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي عسير وجازان من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي الساعة السابعة مساءً.
تنبيهان متقدمان لـ "الأرصاد": أمطار رعديّة ورياح نشطة على جازان وعسير
تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتحد من مدى الرؤية قد تؤدي إلى جريان السيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي عسير وجازان من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي الساعة السابعة مساءً.
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تنبيهان متقدمان لـ "الأرصاد": أمطار رعديّة ورياح نشطة على جازان وعسيرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-09-04
04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
08:17 AM
تنبيهان متقدمان لـ "الأرصاد": أمطار رعديّة ورياح نشطة على جازان وعسير
تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتحد من مدى الرؤية قد تؤدي إلى جريان السيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي عسير وجازان من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي الساعة السابعة مساءً.
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