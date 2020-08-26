النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أستراليا.. اختبارات على لقاح ضدّ كورونا تظهر فعاليته في التجارب ما قبل السريرية

قدّم اللقاح مستويات مناعة أفضل من التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم

أثبتت اختبارات أُجريت على لقاح ضد فيروس كورونا في جامعة كوينزلاند الأسترالية فعاليته في التجارب ما قبل السريرية، حيث قدّم اللقاح مستويات مناعة أفضل من تلك التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم.

وأظهرت الاختبارات أنه وبعد جرعتين من اللقاح، الذي تعول عليه أستراليا، فقد انخفض مستوى الالتهاب بالرئتين والجهاز التنفسي العلوي لدى فئران "الهامستر".

وقال الباحث في جامعة كوينزلاند كيث تشابيل، إن النتائج التي سجّلها الفريق البحثي تشير إلى أن جرعتين من اللقاح تؤديان عملاً جيداً بالفعل في الحماية من تكاثر الفيروس بالجسم.

يُشار إلى أن هذه النتائج نُشرت في منتدى علمي دولي تبادل فيه مطورو اللقاحات البارزة حول العالم الملاحظات حول التقدم الذي أحرزوه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أستراليا.. اختبارات على لقاح ضدّ كورونا تظهر فعاليته في التجارب ما قبل السريرية
سبق

أثبتت اختبارات أُجريت على لقاح ضد فيروس كورونا في جامعة كوينزلاند الأسترالية فعاليته في التجارب ما قبل السريرية، حيث قدّم اللقاح مستويات مناعة أفضل من تلك التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم.

وأظهرت الاختبارات أنه وبعد جرعتين من اللقاح، الذي تعول عليه أستراليا، فقد انخفض مستوى الالتهاب بالرئتين والجهاز التنفسي العلوي لدى فئران "الهامستر".

وقال الباحث في جامعة كوينزلاند كيث تشابيل، إن النتائج التي سجّلها الفريق البحثي تشير إلى أن جرعتين من اللقاح تؤديان عملاً جيداً بالفعل في الحماية من تكاثر الفيروس بالجسم.

يُشار إلى أن هذه النتائج نُشرت في منتدى علمي دولي تبادل فيه مطورو اللقاحات البارزة حول العالم الملاحظات حول التقدم الذي أحرزوه.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
08:17 AM

أستراليا.. اختبارات على لقاح ضدّ كورونا تظهر فعاليته في التجارب ما قبل السريرية

قدّم اللقاح مستويات مناعة أفضل من التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
799

أثبتت اختبارات أُجريت على لقاح ضد فيروس كورونا في جامعة كوينزلاند الأسترالية فعاليته في التجارب ما قبل السريرية، حيث قدّم اللقاح مستويات مناعة أفضل من تلك التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم.

وأظهرت الاختبارات أنه وبعد جرعتين من اللقاح، الذي تعول عليه أستراليا، فقد انخفض مستوى الالتهاب بالرئتين والجهاز التنفسي العلوي لدى فئران "الهامستر".

وقال الباحث في جامعة كوينزلاند كيث تشابيل، إن النتائج التي سجّلها الفريق البحثي تشير إلى أن جرعتين من اللقاح تؤديان عملاً جيداً بالفعل في الحماية من تكاثر الفيروس بالجسم.

يُشار إلى أن هذه النتائج نُشرت في منتدى علمي دولي تبادل فيه مطورو اللقاحات البارزة حول العالم الملاحظات حول التقدم الذي أحرزوه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,666
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,942

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة