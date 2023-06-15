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الكويت تعلن شفاء 772 حالة من كورونا

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 27531

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تعافي 772 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية من مرض (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد من المرض 27531 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعلن شفاء 772 حالة من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تعافي 772 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية من مرض (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد من المرض 27531 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
12:04 PM

الكويت تعلن شفاء 772 حالة من كورونا

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 27531

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تعافي 772 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية من مرض (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد من المرض 27531 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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