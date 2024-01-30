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اللجنة الإشرافية بـ"التعليم" تنظِّم الملتقى الأول لمبتعثي خبرات الطائف

الفعاليات شملت أربع مبادرات و28 برنامجًا و7 أوراق عمل

نظَّمت يوم أمس اللجنة الإشرافية على برنامج خبرات في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الملتقى الأول لمبتعثي خبرات الطائف، بمشاركة ٣٠ مبتعثًا، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، والقيادات التعليمية.

وتضمن الملتقى عرضًا مرئيًّا لمشاهدات من خبرات المبتعثين في البرنامج، وشملت ٤ مبادرات، و٢٨ برنامجًا، و٧ أوراق عمل، بينما كان عدد المستفيدين ٤٢٣ بواقع ٤٦ يومًا و١٨٠ ساعة.

واحتوى الملتقى على مجموعة من الفعاليات، بطرح منصة yammer، قدمها حاتم السيالي، إضافة إلى مشاركة بندر الشلوي بورقة عمل عن لمحات من التعليم النيوزيلندي، وهائف العتيبي بورقة عمل عن التطوير المهني في التعليم الأمريكي، ومازن الحمياني بورقة عمل عن الكفاءة لاستدامة التعليم الكندي، بينما آخر أوراق العمل قدمها كريم السواط عن المشاركة في المؤتمرات العلمية.

ويهدف الملتقى إلى إبراز ونشر الخبرات والممارسات المميزة لدى مبتعثي خبرات، والاطلاع على تجارب مبتعثي خبرات، وتشجيع ودعم مبتعثي خبرات، ونقل تجارب مبتعثي خبرات إلى الميدان التعليمي.

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي أن هذا الملتقى يحمل الكثير من الفوائد التي يتطلع إلى أن يراها متحققة على أرض الواقع في الميداني التعليمي، معتبرًا مبتعثي خبرات من النماذج الخبيرة في تحقيق الأهداف التربوية داخل المدارس، ونقل تجاربهم إلى تعليمنا؛ كي تكون المخرجات التعليمية في أعلى مستوى.

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اللجنة الإشرافية بـ"التعليم" تنظِّم الملتقى الأول لمبتعثي خبرات الطائف
سبق

نظَّمت يوم أمس اللجنة الإشرافية على برنامج خبرات في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الملتقى الأول لمبتعثي خبرات الطائف، بمشاركة ٣٠ مبتعثًا، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، والقيادات التعليمية.

وتضمن الملتقى عرضًا مرئيًّا لمشاهدات من خبرات المبتعثين في البرنامج، وشملت ٤ مبادرات، و٢٨ برنامجًا، و٧ أوراق عمل، بينما كان عدد المستفيدين ٤٢٣ بواقع ٤٦ يومًا و١٨٠ ساعة.

واحتوى الملتقى على مجموعة من الفعاليات، بطرح منصة yammer، قدمها حاتم السيالي، إضافة إلى مشاركة بندر الشلوي بورقة عمل عن لمحات من التعليم النيوزيلندي، وهائف العتيبي بورقة عمل عن التطوير المهني في التعليم الأمريكي، ومازن الحمياني بورقة عمل عن الكفاءة لاستدامة التعليم الكندي، بينما آخر أوراق العمل قدمها كريم السواط عن المشاركة في المؤتمرات العلمية.

ويهدف الملتقى إلى إبراز ونشر الخبرات والممارسات المميزة لدى مبتعثي خبرات، والاطلاع على تجارب مبتعثي خبرات، وتشجيع ودعم مبتعثي خبرات، ونقل تجارب مبتعثي خبرات إلى الميدان التعليمي.

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي أن هذا الملتقى يحمل الكثير من الفوائد التي يتطلع إلى أن يراها متحققة على أرض الواقع في الميداني التعليمي، معتبرًا مبتعثي خبرات من النماذج الخبيرة في تحقيق الأهداف التربوية داخل المدارس، ونقل تجاربهم إلى تعليمنا؛ كي تكون المخرجات التعليمية في أعلى مستوى.

30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
01:57 AM

اللجنة الإشرافية بـ"التعليم" تنظِّم الملتقى الأول لمبتعثي خبرات الطائف

الفعاليات شملت أربع مبادرات و28 برنامجًا و7 أوراق عمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نظَّمت يوم أمس اللجنة الإشرافية على برنامج خبرات في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الملتقى الأول لمبتعثي خبرات الطائف، بمشاركة ٣٠ مبتعثًا، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، والقيادات التعليمية.

وتضمن الملتقى عرضًا مرئيًّا لمشاهدات من خبرات المبتعثين في البرنامج، وشملت ٤ مبادرات، و٢٨ برنامجًا، و٧ أوراق عمل، بينما كان عدد المستفيدين ٤٢٣ بواقع ٤٦ يومًا و١٨٠ ساعة.

واحتوى الملتقى على مجموعة من الفعاليات، بطرح منصة yammer، قدمها حاتم السيالي، إضافة إلى مشاركة بندر الشلوي بورقة عمل عن لمحات من التعليم النيوزيلندي، وهائف العتيبي بورقة عمل عن التطوير المهني في التعليم الأمريكي، ومازن الحمياني بورقة عمل عن الكفاءة لاستدامة التعليم الكندي، بينما آخر أوراق العمل قدمها كريم السواط عن المشاركة في المؤتمرات العلمية.

ويهدف الملتقى إلى إبراز ونشر الخبرات والممارسات المميزة لدى مبتعثي خبرات، والاطلاع على تجارب مبتعثي خبرات، وتشجيع ودعم مبتعثي خبرات، ونقل تجارب مبتعثي خبرات إلى الميدان التعليمي.

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي أن هذا الملتقى يحمل الكثير من الفوائد التي يتطلع إلى أن يراها متحققة على أرض الواقع في الميداني التعليمي، معتبرًا مبتعثي خبرات من النماذج الخبيرة في تحقيق الأهداف التربوية داخل المدارس، ونقل تجاربهم إلى تعليمنا؛ كي تكون المخرجات التعليمية في أعلى مستوى.

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