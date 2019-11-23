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من دعوة المؤسس شعبه إلى الاكتتاب.. 14 محطة مهمة في تاريخ النفط السعودي

رصدتها دارة الملك عبدالعزيز في فيديو تضمّن أول تدفّق بكميات تجارية وحقل بقيق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، مقطع فيديو رصدت فيه ١٤ محطة مهمة بتاريخ النفط السعودي، تمثلت أولاها في دعوة الملك عبدالعزيز شعبه للاكتتاب في أسهم شركة استخراج الزيت ضمَّتها وثيقة نادرة، وآخرها إعلان اكتتاب "أرامكو" في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الفيديو، توقيع الملك عبدالعزيز مع الشركة الشرقية البريطانية لاستخراج الزيت في عام 1923، ثم في العام نفسه دعا شعبه للاكتتاب في أسهم شركة استخراج الزيت؛ حيث قال: "احرصوا على هذا الأمر، لا يفُتكم، لا تخلوا المصالح تروح لغيركم، وأنت تدرون أن لنا أصحاباً من العرب، وكل منهم يطلب منا أن نعطيه من هذه الأسهم، ولا جاوبنا أحداً عن ذلك، ونحب أن تكون بيد الرعية ومصلحتها لهم".

وفي عام 1924، لم تنجح الشركة الشرقية في الحصول على الزيت، ثم في عام 1933 تم توقيع اتفاق امتياز استخراج الزيت مع شركة ستاندرد كاليفورنيا، وفي عام 1938 بدأ أول تدفق للنفط بكميات تجارية في بئر الدمام "7"، ثم في العام 1939 بدأ تصدير أول شحنة زيت.

وشهد عام 1940 اكتشاف حقل بقيق، ثم في عام 1944 تم تغيير اسم الشركة إلى شركة الزيت العربية الأمريكية "أرامكو"، وفي العام 1950 تم إنجاز خط التابلاين الأطول في العالم، قبل اكتشاف حقل السفانية البحري في عام 1951.

وفي عام 1980 امتلكت الحكومة السعودية "أرامكو" بالكامل، ثم في عام 2017 تم استحواذ كامل على أكبر مصفاة تكرير النفط المهم في أمريكا الشمالية، ثم في عام 2019 الجاري تم طرح "أرامكو" للاكتتاب المحلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من دعوة المؤسس شعبه إلى الاكتتاب.. 14 محطة مهمة في تاريخ النفط السعودي
سبق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، مقطع فيديو رصدت فيه ١٤ محطة مهمة بتاريخ النفط السعودي، تمثلت أولاها في دعوة الملك عبدالعزيز شعبه للاكتتاب في أسهم شركة استخراج الزيت ضمَّتها وثيقة نادرة، وآخرها إعلان اكتتاب "أرامكو" في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الفيديو، توقيع الملك عبدالعزيز مع الشركة الشرقية البريطانية لاستخراج الزيت في عام 1923، ثم في العام نفسه دعا شعبه للاكتتاب في أسهم شركة استخراج الزيت؛ حيث قال: "احرصوا على هذا الأمر، لا يفُتكم، لا تخلوا المصالح تروح لغيركم، وأنت تدرون أن لنا أصحاباً من العرب، وكل منهم يطلب منا أن نعطيه من هذه الأسهم، ولا جاوبنا أحداً عن ذلك، ونحب أن تكون بيد الرعية ومصلحتها لهم".

وفي عام 1924، لم تنجح الشركة الشرقية في الحصول على الزيت، ثم في عام 1933 تم توقيع اتفاق امتياز استخراج الزيت مع شركة ستاندرد كاليفورنيا، وفي عام 1938 بدأ أول تدفق للنفط بكميات تجارية في بئر الدمام "7"، ثم في العام 1939 بدأ تصدير أول شحنة زيت.

وشهد عام 1940 اكتشاف حقل بقيق، ثم في عام 1944 تم تغيير اسم الشركة إلى شركة الزيت العربية الأمريكية "أرامكو"، وفي العام 1950 تم إنجاز خط التابلاين الأطول في العالم، قبل اكتشاف حقل السفانية البحري في عام 1951.

وفي عام 1980 امتلكت الحكومة السعودية "أرامكو" بالكامل، ثم في عام 2017 تم استحواذ كامل على أكبر مصفاة تكرير النفط المهم في أمريكا الشمالية، ثم في عام 2019 الجاري تم طرح "أرامكو" للاكتتاب المحلي.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:22 PM

من دعوة المؤسس شعبه إلى الاكتتاب.. 14 محطة مهمة في تاريخ النفط السعودي

رصدتها دارة الملك عبدالعزيز في فيديو تضمّن أول تدفّق بكميات تجارية وحقل بقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، مقطع فيديو رصدت فيه ١٤ محطة مهمة بتاريخ النفط السعودي، تمثلت أولاها في دعوة الملك عبدالعزيز شعبه للاكتتاب في أسهم شركة استخراج الزيت ضمَّتها وثيقة نادرة، وآخرها إعلان اكتتاب "أرامكو" في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الفيديو، توقيع الملك عبدالعزيز مع الشركة الشرقية البريطانية لاستخراج الزيت في عام 1923، ثم في العام نفسه دعا شعبه للاكتتاب في أسهم شركة استخراج الزيت؛ حيث قال: "احرصوا على هذا الأمر، لا يفُتكم، لا تخلوا المصالح تروح لغيركم، وأنت تدرون أن لنا أصحاباً من العرب، وكل منهم يطلب منا أن نعطيه من هذه الأسهم، ولا جاوبنا أحداً عن ذلك، ونحب أن تكون بيد الرعية ومصلحتها لهم".

وفي عام 1924، لم تنجح الشركة الشرقية في الحصول على الزيت، ثم في عام 1933 تم توقيع اتفاق امتياز استخراج الزيت مع شركة ستاندرد كاليفورنيا، وفي عام 1938 بدأ أول تدفق للنفط بكميات تجارية في بئر الدمام "7"، ثم في العام 1939 بدأ تصدير أول شحنة زيت.

وشهد عام 1940 اكتشاف حقل بقيق، ثم في عام 1944 تم تغيير اسم الشركة إلى شركة الزيت العربية الأمريكية "أرامكو"، وفي العام 1950 تم إنجاز خط التابلاين الأطول في العالم، قبل اكتشاف حقل السفانية البحري في عام 1951.

وفي عام 1980 امتلكت الحكومة السعودية "أرامكو" بالكامل، ثم في عام 2017 تم استحواذ كامل على أكبر مصفاة تكرير النفط المهم في أمريكا الشمالية، ثم في عام 2019 الجاري تم طرح "أرامكو" للاكتتاب المحلي.

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