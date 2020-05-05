كورونا في أستراليا والبرازيل.. ارتفاع في الإصابات والوفيات بالفيروس

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وفاة امرأة في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني؛ مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 96 حالة وفاة.

أما بالنسبة لإجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا، فقد وصل إلى 6825 حالة إصابة؛ فيما تعافى منها 5859 شخصًا، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا بـ3033 حالة إصابة.

من جانب آخر، سجلت البرازيل 6633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و296 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و780 حالة؛ فضلًا عن 7321 وفاة.