النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في أستراليا والبرازيل.. ارتفاع في الإصابات والوفيات بالفيروس

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وفاة امرأة في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني؛ مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 96 حالة وفاة.

أما بالنسبة لإجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا، فقد وصل إلى 6825 حالة إصابة؛ فيما تعافى منها 5859 شخصًا، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا بـ3033 حالة إصابة.

من جانب آخر، سجلت البرازيل 6633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و296 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و780 حالة؛ فضلًا عن 7321 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في أستراليا والبرازيل.. ارتفاع في الإصابات والوفيات بالفيروس
سبق

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وفاة امرأة في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني؛ مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 96 حالة وفاة.

أما بالنسبة لإجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا، فقد وصل إلى 6825 حالة إصابة؛ فيما تعافى منها 5859 شخصًا، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا بـ3033 حالة إصابة.

من جانب آخر، سجلت البرازيل 6633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و296 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و780 حالة؛ فضلًا عن 7321 وفاة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:17 AM

كورونا في أستراليا والبرازيل.. ارتفاع في الإصابات والوفيات بالفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
683

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وفاة امرأة في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني؛ مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 96 حالة وفاة.

أما بالنسبة لإجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا، فقد وصل إلى 6825 حالة إصابة؛ فيما تعافى منها 5859 شخصًا، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا بـ3033 حالة إصابة.

من جانب آخر، سجلت البرازيل 6633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و296 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و780 حالة؛ فضلًا عن 7321 وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,908
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,696
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,030
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,983

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة