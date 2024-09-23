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"جونسون" مرجحاً مسؤولية إيران عن هجمات أرامكوا: سنعمل مع أمريكا وأوروبا للرد

فيما أكد سابقاً مسؤول بالحكومة البريطانية أنه غير معقول أن يكون الحوثيون هم المنفذون

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه "من المرجح جداً" أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات، التي استهدفت منشآت شركة "أرامكو" السعودية ، وذلك وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وقال "جونسون"، في تصريح صحفي على متن الطائرة، في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن "بريطانيا تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت "أرامكو"، وستعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين على الرد المشترك".

وأوضح أن المملكة المتحدة "ترجح بدرجة عالية جدًا، مسؤولية إيران على هجمات أرامكو"، مضيفاً: "نعتقد أن تكون إيران مسؤولة بالفعل".

وقال مسؤول في الحكومة البريطانية في وقت سابق إن إعلان الحوثيين بأنهم المسؤولون عن الهجوم كان "غير معقول"، حيث إن "نطاق الهجوم وتطوره لا يتفقان مع قدراتهم".

وصرح وزير الخارجية البريطاني، دومونيك راب، أمس الأحد أن بلاده تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية، قبل تحميل أحد المسؤولية.

من جانبها كانت الولايات المتحدة قد ألقت باللوم على إيران، وقالت إنها ضالعة في الهجوم الذي استهدف "أرامكو"، وتسبب في خفض إنتاج النفط إلى النصف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جونسون" مرجحاً مسؤولية إيران عن هجمات أرامكوا: سنعمل مع أمريكا وأوروبا للرد
سبق

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه "من المرجح جداً" أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات، التي استهدفت منشآت شركة "أرامكو" السعودية ، وذلك وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وقال "جونسون"، في تصريح صحفي على متن الطائرة، في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن "بريطانيا تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت "أرامكو"، وستعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين على الرد المشترك".

وأوضح أن المملكة المتحدة "ترجح بدرجة عالية جدًا، مسؤولية إيران على هجمات أرامكو"، مضيفاً: "نعتقد أن تكون إيران مسؤولة بالفعل".

وقال مسؤول في الحكومة البريطانية في وقت سابق إن إعلان الحوثيين بأنهم المسؤولون عن الهجوم كان "غير معقول"، حيث إن "نطاق الهجوم وتطوره لا يتفقان مع قدراتهم".

وصرح وزير الخارجية البريطاني، دومونيك راب، أمس الأحد أن بلاده تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية، قبل تحميل أحد المسؤولية.

من جانبها كانت الولايات المتحدة قد ألقت باللوم على إيران، وقالت إنها ضالعة في الهجوم الذي استهدف "أرامكو"، وتسبب في خفض إنتاج النفط إلى النصف.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
09:01 AM

"جونسون" مرجحاً مسؤولية إيران عن هجمات أرامكوا: سنعمل مع أمريكا وأوروبا للرد

فيما أكد سابقاً مسؤول بالحكومة البريطانية أنه غير معقول أن يكون الحوثيون هم المنفذون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه "من المرجح جداً" أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات، التي استهدفت منشآت شركة "أرامكو" السعودية ، وذلك وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وقال "جونسون"، في تصريح صحفي على متن الطائرة، في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن "بريطانيا تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت "أرامكو"، وستعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين على الرد المشترك".

وأوضح أن المملكة المتحدة "ترجح بدرجة عالية جدًا، مسؤولية إيران على هجمات أرامكو"، مضيفاً: "نعتقد أن تكون إيران مسؤولة بالفعل".

وقال مسؤول في الحكومة البريطانية في وقت سابق إن إعلان الحوثيين بأنهم المسؤولون عن الهجوم كان "غير معقول"، حيث إن "نطاق الهجوم وتطوره لا يتفقان مع قدراتهم".

وصرح وزير الخارجية البريطاني، دومونيك راب، أمس الأحد أن بلاده تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية، قبل تحميل أحد المسؤولية.

من جانبها كانت الولايات المتحدة قد ألقت باللوم على إيران، وقالت إنها ضالعة في الهجوم الذي استهدف "أرامكو"، وتسبب في خفض إنتاج النفط إلى النصف.

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