إغلاق عقبة الباحة بسبب انهيارات صخرية

أغلقت الجهات الأمنية، عقبة الباحة، بعد تضرر أجزاء منها بسبب السيول المنقولة وحدوث انهيارات صخرية.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان دايس: إنه "تم إغلاق عقبة الباحة مع وجود سيول منقولة بوادي بطاطا".
أغلقت الجهات الأمنية، عقبة الباحة، بعد تضرر أجزاء منها بسبب السيول المنقولة وحدوث انهيارات صخرية.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان دايس: إنه "تم إغلاق عقبة الباحة مع وجود سيول منقولة بوادي بطاطا".
عقبة الباحة انهيارات صخرية
أغلقت الجهات الأمنية، عقبة الباحة، بعد تضرر أجزاء منها بسبب السيول المنقولة وحدوث انهيارات صخرية.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان دايس: إنه "تم إغلاق عقبة الباحة مع وجود سيول منقولة بوادي بطاطا".
أغلقت الجهات الأمنية، عقبة الباحة، بعد تضرر أجزاء منها بسبب السيول المنقولة وحدوث انهيارات صخرية.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان دايس: إنه "تم إغلاق عقبة الباحة مع وجود سيول منقولة بوادي بطاطا".